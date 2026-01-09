柯文哲赴立院拜會 韓國瑜贈「馬上幸福」春聯

立法院長韓國瑜送前民眾黨主席柯文哲立法院第一張春聯。(記者陳逸寬攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲下午赴立法院拜會立法院長韓國瑜，盼韓支持「人工生殖法」。韓國瑜親自出來迎接，並送上剛出爐的立法院春聯。韓國瑜表示，今天他送出「第一張春聯」，祝福柯文哲新的一年「馬上幸福」。

韓國瑜還在柯文哲耳朵旁邊竊竊私語：「這是第一張耶，我們還沒發出，明天才要去發」，隨後兩人一同進入第二會客室。

柯文哲任台北市長時，韓國瑜是當時的北農總經理，當時兩人一同在台北市議會接受時任民進黨議員王世堅的質詢，當時王世堅一句「南北菜蟲一起串連」，與韓國瑜唇槍舌戰讓韓一夕間爆紅。

沒想到多年後，韓國瑜與王世堅一同進入立法院，韓國瑜昨天致電王世堅邀請他一起敘舊，不過王世堅表示，為了不要模糊焦點，因此決定不出席，還向韓國瑜致歉。

