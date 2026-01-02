柯文哲赴立院與柯建銘「單獨碰面」！ 綠黨團：暗示進入「後黃國昌時代」

民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌等人出席「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會。李政龍攝



民眾黨創黨主席柯文哲今天到立法院，陪同白委陳昭姿拜會藍綠立委，盼加速推動《人工生殖法》代理孕母解禁，綠委僅拜會柯建銘。柯建銘上午受訪時表示「應該是單獨碰面」；至於是否為了《人工生殖法》拜會？柯建銘則說「不知道」，媒體追問黨內對兩人見面有無雜音，柯建銘未回應。

民進黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，《人工生殖法》過去有很多社會團體共同討論，最大的公約數就是「代理孕母」條款應該再多做一些討論，讓人工生殖法的其他部分盡速上路。當然對民眾黨的創黨主席柯文哲來說，這可能是陳昭姿的畢業紀念品，於是就陪同陳昭姿，在她兩年任期將屆的同時，能夠推動《人工生殖法》。

廣告 廣告

鍾佳濱提及，但是柯文哲此舉對於民眾黨也無不是一個暗示，就是在民眾黨團新會期可能要進入「後黃國昌時代」，創黨主席柯文哲是不是想藉由陪同陳昭姿的畢業巡禮，來表達對於未來民眾黨團有更進一步的主導或帶領，這值得密切觀察。

針對柯文哲為《人工生殖法》拜會朝野立委一事，民進黨團副書記長林月琴日前在黨團記者會中表示，昨天確實接到電話，柯文哲、陳昭姿希望拜訪每個衛環委員會立委辦公室，但黨團認為直接拜會黨團就好，不需要到每個立委辦公室。她說，民進黨團對《人工生殖法》非常重視，過去政策小組也討論過，對於人工生殖法也是支持的。

更多太報報導

再戰2028總統大選？柯文哲：2026該做的事做好再想以後的事

柯文哲自嘲劫後餘生、苟延殘喘 傅崐萁打氣：走政治沒有揹1、2條不會大尾

陳昭姿畢生心願還沒過！兩年條款有變數？柯P埋伏筆：私下討論