柯文哲赴立院見藍綠黨團...吳靜怡指政治時機不純：在為民眾黨未來國會定位試水溫？

民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母草案不順，前主席柯文哲今（2日）陪同前往立法院拜會藍綠黨團爭取支持，民進黨立院總召柯建銘一早也透露將單獨會面，引發外界討論。對此，政治評論員吳靜怡發文指出，同一時間正是藍營黨團幹部改選，此政治時機不單純，柯文哲是來為代理孕母草案協商或是在為民眾黨國會定位試水溫，有待觀察。

吳靜怡質疑，柯文哲踏入立法院後，民眾黨要繼續當傅崐萁的「小藍八」，還是走回「關鍵少數」？柯手上拿著「代理孕母」政策草案，對外宣稱希望透過朝野協商推動立法。她指出，柯文哲選擇在這個時間點拜會藍、綠立法院黨團，政治時機並不單純，因為同一時間，正是國民黨立法院黨團幹部改選的關鍵時刻。

吳靜怡表示，若無意外，國民黨黨團總召仍將由傅崐萁續任、林沛祥接任書記長，柯文哲此行，究竟是來談法案，還是來湊熱鬧？是在為代理孕母草案協商，還是在為民眾黨未來的國會定位試水溫，柯文哲和傅崐萁到底誰是大哥？



吳靜怡提到，另一邊，民進黨團總召柯建銘，曾是柯文哲踏入政壇、參與選舉的重要導師之一，但隨著政治路線分歧，以及高虹安參選新竹市長後的對立，雙方幾乎沒有實質互動；這次拜會，究竟會擦出政策火花，還是僅止於形式性的禮貌往來？外界只能觀察，卻難以樂觀。



吳靜怡指出，若要超越黃國昌，柯文哲必須解開「國防預算」這個結，賴清德總統在元旦國防談話中引用《孫子兵法》：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」這套論述，事實上與柯文哲過去在台北市政府時期一致，柯文哲也曾多次主張，台灣的國防建設應與美方展開更實質的聯合生產，以降低對外依賴，而非被動接受。



吳靜怡表示，柯文哲很清楚，在藍綠僵持的軍購與國防預算議題上，最後的決定權，往往落在民眾黨手中，買或不買，支持或杯葛，不只決定一個案子的命運，而是直接定調，民眾黨究竟要成為台灣的關鍵力量，還是走向泡沫化的小藍白。她認為，「小藍八」戰略的後遺症，正在全面反噬民眾黨。



吳靜宜也說，跨年前後的中共軍事演習，對台灣社會的安全感造成明顯衝擊，讓民眾黨在中南部選戰陷入結構性困境，沒有長期組織基礎的候選人，面對鄉親最直接的質疑，為何民眾黨要擋國防預算？如何看待鄭麗文的一中路線？往往答不上來，也避不開，這正是黃國昌一年來主導的「小藍八」戰略所留下的政治後遺症。



吳靜怡表示，泛藍選民會選國民黨、中間選民對統一路線高度警惕，在選票計算上，幾乎找不到支持民眾黨的理性理由，民眾黨在地方組織經營上近乎裸奔，不少參選人甚至寧願掛無黨籍，也不願背負民眾黨標籤，從不成母雞的「小藍八」形成沒有小雞的政壇「小藍掰」。



吳靜怡認為，真正能讓民眾黨長肌肉的人，不是黃國昌的八塊肌，而是柯文哲，製造議題、翻攪局勢、改寫規則，這種「興風作浪」的能力，在政壇上還是不可小覷。

