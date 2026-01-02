柯文哲赴立院談朝野僵局 「所有問題都在賴清德一念之間」

民眾黨前主席柯文哲今（2）日前往立法院參加民眾黨團晨會，會後召開記者會接受媒體提問。針對當前朝野僵局問題，柯文哲直言，所有問題都在總統賴清德一念之間，強調有權力的人要負起最大的責任，並透露過去與國民黨團總召傅崐萁碰面時的互動細節。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／翻攝自民眾黨YT）

柯文哲表示，過去與傅崐萁碰面時，對方還用嘲笑的表情質疑竟然還想跟民進黨合作。他反問，當初民進黨在花蓮把傅崐萁打成這樣，難道還期望傅崐萁對民進黨笑？柯文哲引用古語「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大」，認為最有權力的人應負起最大責任，一念之間問題都能解決，「大的強的」要整合「小的弱的」。

柯文哲赴立院參加黨團晨會。（圖／中天新聞）

針對彈劾總統議題，柯文哲批評過去民進黨搞大罷免大失敗，現在當然會反彈，還去怪別人。他提到民進黨團總召柯建銘都招供了，要求趕快把責任抖出來。柯文哲重申，現今朝野僵局「賴清德一念之間就可以解決」，呼籲執政者應展現整合的智慧與責任。

