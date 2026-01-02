柯文哲赴立院！參加白黨團晨會自爆傅崐萁問：你還想跟民進黨合作？

民眾黨前主席柯文哲2日上午前往立法院黨團參加晨會，並於會後與民眾黨立委們一同舉行記者會。他表示，最有權力的人要負起最大的責任，現在很多爭議事件，是賴清德總統只要一念之間改變，問題就解決了。（丁上程攝）

民眾黨前主席柯文哲2日上午前往立法院黨團參加晨會，並於會後與民眾黨立委們一同舉行記者會。會中被問到有關賴清德總統的元旦談話，以及目前在野黨提出許多法案修正案提案三讀後卻拒不執行，柯文哲表示「惟仁者以大事小、惟智者以小事大」，最有權力的人要負起最大的責任，現在很多爭議事件，是賴總統只要一念之間改變，問題就解決了。

柯文哲2日上午約莫8時許，即搭乘計程車抵達立法院青島東路會館，參加民眾黨立法院黨團晨會。會前還向守候在場的媒體打招呼，笑著表示「很久沒那麼早起了」。而在晨會後，柯文哲也與黨團立委們一同舉行記者會。

媒體提問時，被問到賴總統於元旦談話中，批評在野黨彈劾的舉動是「浪費時間」，柯文哲則引用黨主席黃國昌的說法，反批「你賴清德先搞大罷免，現在又怪人家搞彈劾？」他透露，日前國民黨立院黨團總召傅崐萁曾去看他，當時傅稱「你對民進黨還有期望？你還想跟他們合作？」也讓他反思，過去大罷免時期，民進黨如何攻擊傅崐萁，「現在期望傅崐萁笑容可掬跟你民進黨合作？」

柯文哲強調，「惟仁者以大事小、惟智者以小事大」最有權力的人要負起最大責任，現階段很多爭議問題，都取決於賴清德一念之間，只要賴清德念一轉，很多問題就解決掉了。

