柯文哲赴立院 自爆傅崐萁問他「還想跟民進黨合作？」

〔記者劉宛琳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲今天出席立法院民眾黨團記者會，被問及在野黨在立法院三讀通過的法案，執政黨卻不執行，如何解決朝野僵局？柯文哲表示，「今天台灣所有的問題，只在賴清德一念之間」；柯也透露，國民黨團總召傅崐萁來探望他，笑他對民進黨還有期望，還想跟他們合作，讓他覺得很尷尬。

柯文哲表示，冰凍三尺非一日之寒，表面上看起來很困難，其實是一念之間，「 為人者能以大事小，惟智者能以小是大」，就是說大的對小的，要用人心，不然很容易喜歡欺負別人；小的對大的，要夠聰明，不然有時候就被幹掉了，「今天台灣所有的問題，只在賴清德一念之間」。

柯文哲說，他昨天看黃國昌接受訪問時講一句話：「你賴清德先搞大罷免，現在才怪人家搞彈劾」。 柯透露，最近國民黨團總召傅崐萁去拜訪他，用嘲笑的表情看他，對他說，「你對民進黨還有期望，你還想跟他們合作？」，讓他覺得很尷尬，大罷免的時候民進黨到花蓮怎麼打傅崐萁，打成這個樣子，現在期望傅崐萁笑容可掬跟民進黨完全合作？這就是問題。

柯文哲強調，最有權力的人應該要負起最大責任，現在賴清德只要一念之間，改變台灣政局不是所有問題都解決掉了嗎？現在他們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪，她恨得牙癢癢的；他本身是說算了，當醫生當30年不要老是要恨人家，陳珮琪就很生氣，所以還是那句話，今天台灣的問題就只有一項，在賴清德一念之間。

針對賴清德元旦談到彈劾案，要在野不要浪費時間。柯文哲回應，賴清德搞大罷免，現在大失敗以後，當然人家就會反彈，賴這時候才怪人家在搞彈劾，人家說你當時為什麼搞大罷免？民進黨團總召柯建銘也說他被拿來祭旗，所以柯建銘趕快把責任抖出來。就這樣，還是在賴清德一念之間可以解決台灣的問題。

