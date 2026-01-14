柯文哲輔選陳琬惠嗆炒地皮 林國漳：全力支持高鐵延伸宜蘭 9

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／宜蘭報導

高鐵延伸至宜蘭去年環評通過，但前行政院政務委員張景森、前交通部長賀陳旦卻出面希望計畫喊停。民眾黨前主席柯文哲輔選黨籍宜蘭縣長參選人陳琬惠時，還稱北宜高鐵在炒地皮。對此，宜蘭縣長參選人林國漳今（14）日回應表示，只要是對宜蘭縣民好的政策，都應該理性支持、務實規劃，經過審慎評估與多方討論，他和團隊皆認為高鐵延伸宜蘭，值得全力支持。

高鐵延伸宜蘭近期引發熱議，張景森批評，原本1764億的建設暴增4000億元，導致成本倍增、效益消失，更直指「北宜直鐵變高鐵是決策錯誤源頭」。賀陳旦也說，興建費用暴漲，較北宜直鐵興建預算高出3倍，未來票價也會貴3倍；且政府對於北宜高鐵計畫的行政程序錯誤，對於宜蘭當地發展毫無計畫性。

林國漳則認為，高鐵延伸宜蘭，值得全力支持。這不只是宜蘭鄉親長久以來的期待，更是縣政團隊必須提前面對的責任；只要是對宜蘭縣民好的政策，都應該理性支持、務實規劃。他認為，高鐵專責中長程城際運輸，台鐵則強化區域與通勤服務。

「未來，宜蘭將成為東西部交通的重要轉運節點，也是串連全台、實現一日生活圈的關鍵工程。」林國漳表示，作為未來的縣政執政團隊，關心的不只是建設本身，更要把交通接駁、周邊發展與整體縣政配套一次準備到位，讓高鐵真正成為帶動宜蘭發展、讓縣民受益的關鍵力量。

照片來源：林國漳辦公室提供

