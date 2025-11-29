「柯文哲轉性了！」陳佩琪分享獄中筆記：被瞎掰先生要復出的名嘴震驚了

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案被關押1年，近日他被目擊現身民眾黨中央黨部所在的台玻大樓，引發討論。柯文哲交保步出台北看守所距今時隔2月餘，這段時間屢屢分享先生心路歷程及轉變的柯文哲太太陳佩琪，今（29）日再於臉書表示，柯文哲出來後「 感覺好像轉性了」，以前在跑活動空檔看「量子力學」的柯文哲，最近都改看起「萊爾校長」了，還大讚「太好笑了，作者太有才了。」

陳佩琪回顧，2024年大選後不曾再上過專訪， 一年來只參加過幾場零星記者會，因此受邀上民眾黨節目時曾有過猶豫，柯文哲交代不要「嘴他」、也不要對國政發表意見，也同意她拿獄中筆記來分享。陳佩琪表示，柯文哲說因背負小草和支持者的期待，在獄中鞭策自己不可頹廢，趁此機會充實自己，於是每天看書把不懂的問題寫下來，出來後每筆疑問都查清楚了，這段時間就像學生重拾書本一樣， 自覺學問增長很多。

陳佩琪分享，830走讀活動是以「沒證據被搜索這種不公不義的司法訴求當主軸」，除了有民眾黨主席黃國昌的成功帶領，還有許多黨工職和支持者的全力投入，當天天氣熱，自己很關心參與者的身體狀況，心中極度感謝。她回憶，事後看到新聞，彷彿重回了名嘴、酸民、政論節目瞎掰污衊（彼特幣、冷錢包、現金3億藏家中）的時光隧道中，就連這次民眾黨的節目，也被掰成「柯文哲復出開路」。

陳佩琪諷刺道，以此暗示黃國昌可以走了，這瞎扯功力之深和內容之離譜，超乎她的想像，也讓她驚覺到，原來要當名嘴，還是要有點瞎掰的功力才行。文末她也分享柯文哲近日動態，包含1個月前修剪過頭髮，和獄中的「寵物美容師」修剪的完全不同；此外，柯文哲近日噴嚏是打個不停，天氣急遽變化，過敏的人要多保重。

