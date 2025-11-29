柯文哲轉性了？陳佩琪爆：不看量子力學改看萊爾校長

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見逾1年，今年9月交保重獲自由，他的妻子陳佩琪時常在臉書發文與支持者分享柯文哲的日常。陳佩琪今天（29日）表示，柯文哲最近似乎轉性了，並指以前他搭車跑活動時，會在車上看「量子力學」，不過最近都改看「萊爾校長」了。

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪今天在臉書上發文表示，柯文哲9月交保後，感覺好像轉性了，以前跟他一起搭車跑活動，他都在車上看「量子力學」，不過最近都改看起「萊爾校長」來了，看著、看著不自覺就在電腦前自顧自地哈哈大笑起來，還說：「這太好笑了、太好笑了，作者太有才了…。」

廣告 廣告

陳佩琪說，2024年大選後，不曾再上過專訪， 一年來只零星參加過幾場記者會，日前許甫邀請她上節目，有點猶豫要講什麼，有跟柯文哲討論過，柯文哲說就談談家中的生活大小事，小草也很關心，還交代她不要嘴「他」，不可對國政發表意見，「這我都聽進去了，他也同意我拿他獄中手寫筆記去上節目分享。」

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪透露，柯文哲說，他背負小草和眾多社會支持者的期待，在獄中也鞭策自己不可頹廢、沮喪，要趁這段時間充實自己，獄中沒學習工具，所以就每天看書， 看不懂的就把問題寫下來，出來後每筆疑問都上網去查，清楚了，就用筆劃掉， 他說這段時間就像學生重拾書本一樣， 自覺學問增長很多。

陳佩琪指出，那天上節目前幾分鐘，和許甫聊天時，「他只鼓勵我講出心底話，分享阿北生活的點滴給小草，而我心中最想講的是830那場走讀活動」，那天很熱，她也一直關心他們的身體狀況，畢竟是以自家去年830沒證據被搜索這種不公不義的司法訴求當主軸，心中極度感謝，所以在節目上花了一點時間去訴說感謝。

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪說，事後看到新聞的反應，好像又走進了去年柯文哲被莫名其妙羈押的那4個月，名嘴、酸民、政論節目一陣瞎掰汙衊的時光隧道中，僅是感謝黨公職的一段節目， 竟可以掰成是為了柯文哲復出開路，「哇！這瞎扯功力之深和內容之離譜，超乎我想像，不過也是讓我驚覺到，原來要當名嘴，還是要有點瞎掰的功力才行啦！」