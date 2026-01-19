柯文哲轟免費營養午餐是騙票 民眾黨議員卻公開力挺引關注

民眾黨創黨主席柯文哲今日直言，營養午餐免費政策是民粹政治、騙選票，未來品質一定下滑。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前宣布，自115學年度起，北市公私立國中小營養午餐全面免費，而這一宣布，也讓全台不少縣市也跟進表態。不過，前民眾黨主席柯文哲卻怒轟該政策是騙選票，引發軒然大波，不少國民黨民代都批評柯文哲發言是在當藍白合的絆腳石，甚至連自家北市議員今（19）日都與柯文哲不同調，表態支持免費營養午餐政策。

柯文哲昨日出席民眾黨所舉辦「2026松信夥伴見面會」，就直批營養午餐免費基本上就是民粹政治，騙選票用的，對社會財富重新分配沒有幫助。同時也批評蔣萬安所推的「生生喝鮮奶」政策，也是騙選票的政策，但沒有實際上的意義。

廣告 廣告

對於柯文哲發言，民眾黨台北市議員陳宥丞今日坦言，柯文哲的「騙票說」確實引發軒然大波，尤其在輿論方向影響比較誇張，會引起討論。

不過，陳宥丞解釋，柯文哲昨日有提供完整的論述，無論從21世紀《資本論》、政治資源配置、以及社會福利或弱勢補助，都是為了提出不同政策面向、以及保護措施等思考。他認為，這些角度過去各黨民代都有提出類似觀點，但為何由柯文哲講出來，就完全是錯誤的呢？

至於是否認同柯文哲的說法，陳宥丞表示，站在北市議員的立場，自己也支持營養午餐免費政策。不過他也提醒，無論是採購制度、營養午餐品質、營養程度等等，也都是人民關心及在意的事項，至於定價問題，則並非唯一判斷政策好壞的依據。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲批蔣萬安推營養午餐免費騙選票！北市府打臉指這兩人也支持

快訊》柯文哲：營養午餐免費是民粹政治、騙選票 品質一定下滑