柯文哲轟法庭「半套錄影」！律師嗆：罵錯人

前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，台北地方法院今（11日）開庭進行證據提示程序，由於北院僅裁定對開庭過程進行錄影轉播，並在宣判後五日內播送，引起柯文哲不滿，怒批法院的做法做半套，錄音、錄影沒有最後陳述，律師黃帝穎回嗆「法盲瞎扯！」直指柯文哲罵錯人了。

律師黃帝穎臉書發文，開嗆柯文哲法盲瞎扯做半套、柯文哲嗆法官嗆錯人，阿北該罵的是黃國昌粗糙修法，公開駁斥柯文哲的說法，認為柯文哲砲火對錯對象。黃帝穎指出，現行《法院組織法》第90條，也就是由民眾黨立委黃國昌提案修正的條文，白紙黑字明定可以公開播送的庭訊範圍是「言詞辯論」，並且授權法院裁定以適當方式實施公開播送。

黃帝穎強調，黃國昌的修法版本中，並沒有明文規定柯文哲所期待的現場直播，或涵蓋他「想表演的現場直播與最後陳述」。柯文哲將矛頭指向法官、質疑北院做半套是嗆錯人，問題根源並不在於法院裁定，而是出在黃國昌推動的條文「過於粗糙」，未能將柯文哲想要的公開內容納入法條。

