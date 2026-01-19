柯文哲轟營養午餐免費是騙選票 教育部長：不認為是騙選票

教育部長鄭英耀不認為營養午餐免費是騙選票政策。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前宣布，自115學年度起，北市公私立國中小營養午餐全面免費，而這一宣布，也讓全台不少縣市也跟進表態。不過，前民眾黨主席柯文哲就怒轟是騙選票。對此，教育部長鄭英耀今（19）日強調尊重地方自治，並稱不認為在騙選票。

柯文哲昨日出席民眾黨所舉辦「2026松信夥伴見面會」，就直批營養午餐免費基本上就是民粹政治，騙選票用的，對社會財富重新分配沒有幫助。同時也批評蔣萬安所推的「生生喝鮮奶」政策，也是騙選票的政策，但沒有實際上的意義。

教育部長鄭英耀今日赴立法院進行專題表示，營養午餐屬於地方自治的權責，中央一向尊重地方政府的決定，並表示只要地方政府有協助需求，教育部一定全力配合。

鄭英耀指出，儘管外界關注「學校午餐專法」仍在研議中，但是中央早已與地方合作，強化營養午餐品質。他表示，目前學校午餐採用採用國產、可溯源食材的覆蓋率已高達98.99%。不過他也坦言，各縣市對於人力支持程度不一，導致基層人力留任成為難題。

至於柯文哲稱營養午餐是騙選票一說，鄭英耀直言，他不認為這是在騙選票，因為沒有相關證據。







