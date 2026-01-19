柯文哲轟營養午餐免費騙票 蔣:他說法多不是很正常?

政治中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

台北市推動營養午餐免費，遭民眾黨創黨主席柯文哲痛批騙選票，今天（19日）市長蔣萬安表示，柯文哲對各種議題都有各種說法，很正常。至於帶著關稅戰功，凱旋歸國的鄭麗君副院長，被點名有望角逐台北市長，蔣萬安則避談選戰，僅聲稱離選舉還有一段時間。

民眾黨創黨主席柯文哲(1.18)：「完全營養午餐免費，你知道，其實它基本上就是一個民粹的政治，這大家都曉得。我聽一聽說，好啦，我也知道你要騙選票，因為羊毛出在羊身上。」語出驚人的柯文哲，砲轟台北市推動營養午餐免費，就是在騙選票，不知蔣萬安作何感受？台北市長蔣萬安：「柯主席對各種議題，都有各種說法，這不是很正常嗎？」

蔣萬安稱柯文哲對各種議題有各種看法。（圖／民視新聞）

台北市議員(國)秦慧珠：「這句話是非常尖酸刻薄、不厚道，而且我覺得站在藍白同陣營的角度，柯文哲不識大體，請柯文哲自重，站在藍白合的大前提下，不要嘴X，隨便亂講話。」秦慧珠越講越氣，喊話要柯文哲自重！教育部長鄭英耀也有話要說。教育部長鄭英耀：「我不認為地方是不是一定在騙選票，因為這個我沒有證據，我從教育部的一個立場，地方自治的一個事宜，由地方來負責推動，我想這是應該給予尊重。」蔣萬安端出政策牛肉，想拚連任。另一頭，行政院副院長鄭麗君，帶著談關稅的戰功歸國，被視為民進黨參選台北市長的最佳人選，極可能成為蔣萬安的對手。

鄭麗君被視為民進黨台北市長候選人的最佳人選。（圖／民視新聞）

台北市議員(民)簡舒培：「我認為她是一個非常適當的人選，對蔣萬安來講，會是一個可敬的對手。」台北市長蔣萬安：「其實離選舉還有一段時間，我們就是持續在推動各項的市政，至於關稅我們都很期待，中央能夠做一次，很清楚、完整的說明，來確保每一位勞工以及中小企業的權益。」面對選戰，蔣萬安低調不多談，但每一步都是盤算！









