柯文哲轟蔣萬安營養午餐免費「騙選票」 教長：尊重地方自治

教育部長鄭英耀（中）立院受訪。（鏡新聞）

台北市長蔣萬安日前宣布推動營養午餐免費政策，前民眾黨主席柯文哲質疑此舉是「騙選票」，教育部長鄭英耀今（19日）受訪表示，不認為地方政府是在騙選票，因為沒有相關證據；從教育部立場來看，營養午餐屬地方自治事項，地方負責推動應給予尊重。

蔣萬安宣布自115學年度起，公私立國中小營養午餐全面免費，政策一出引發不同聲音，柯文哲昨日出席活動時批評此舉是「民粹政治」、「騙選票」，未跟進該政策的新北市長侯友宜，則呼籲中央提出統一規範，避免各縣市政策出現落差。

鄭英耀今日赴立法院教育及文化委員會報告並接受備詢，受訪時指出，他不認為地方推動免費政策是在騙選票，因為沒有相關證據，從教育部的立場，地方自治的事宜由地方來負責推動，應給予尊重，強調教育部在意的是，營養午餐是否能吃得安全、健康衛生，並有助於學生身心發展。

至於侯友宜喊話中央與地方政策與標準應一致，鄭英耀表示，從今年開始，地方財政因《財劃法》修法有所調整，新北市會增加超過400億元，依《地方制度法》規範，營養午餐屬於地方權責，教育部尊重地方權責，若地方需要中央協助之處，教育部也樂於配合。