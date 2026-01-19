柯文哲轟蔣萬安騙選票 秦慧珠嗆柯「不要嘴賤亂講話」

國民黨籍議員秦慧珠痛批柯文哲是藍白合絆腳石。(記者方賓照攝)

〔記者何玉華／台北報導〕前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲昨批評，台北市長蔣萬安拋出的營養午餐完全免費等政策是民粹政治，騙選票，對社會財富重新分配沒有幫助；國民黨籍台北市議員秦慧珠痛批柯文哲尖酸、苛薄、不厚道，站在藍白合的角度，更是不識大體；甚至直言柯文哲會是未來藍白合最大的絆腳石。

蔣萬安今(19)天出席與信義區里長座談受訪，對柯文哲的說法回應「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎?」同時也強調台北市的生活成本高，「在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常」，透過營養午餐免費政策希望確保孩子吃得營養，也減輕這些孩子家庭的經濟負擔。

廣告 廣告

秦慧珠在出席里長座談活動前受訪，直批柯文哲的話非常尖酸、苛薄、不厚道，而且站在藍白同陣營的角度，也不識大體。民眾黨其他縣市首長、候選人都以蔣萬安的政策為範本搶先要做，難道柯文哲要把那些實施營養午餐的縣市首長開除嗎?要把將營養午餐免費做政見的候選人撤銷提名嗎?「柯文哲做不到，就是耍嘴皮子」，連自家的候選人都不支持前黨主席的政見、政策跟隨意的批評，「你怎麼有臉再去批評蔣萬安」。

秦慧珠說，今年是選舉年，很重要，請柯文哲自重；站在藍白合的大前提下，「不要嘴賤隨便亂講話」，尤其不要講大罷免是所有的人要救柯文哲；她強調，大家是基於理念反對民進黨發起大罷免，不正當、不正確，在政治判斷上、在行政資源上的浪費，而不是為了柯文哲。

秦慧珠反問說，難道去投大罷免一票的人都是喜歡柯文哲、認定柯文哲無罪，要去救柯的嗎?這樣的推論，柯文哲未免太自大，「我們完全無法接受」，她請柯文哲不要再胡說八道，更直言未來藍白合，柯文哲會是最大的絆腳石。

【看原文連結】

更多自由時報報導

批營養午餐免費是民粹政治 柯文哲大酸蔣萬安：騙選票很有用

柯文哲批營養午餐免費民粹政治、騙選票 蔣萬安回一句酸爆

基隆綠營美女刺客拚議員 推朱書昕、吳巧瀅搶攻暖暖、中山

被趕回中國後狂吃台灣豆腐！中配恩綺當街遭公安帶走 直播中嚇哭...

