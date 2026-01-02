柯文哲轟賴搞大罷免再怪人家彈劾！爆傅崐萁笑他還想與綠合作

民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌等人出席「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會。楊亞璇攝



民眾黨前主席柯文哲今（1/2）被問及如何解決這個朝野僵局，及總統賴清德批在野彈劾總統是浪費時間的看法，柯強調最有權力的人應該要負起最大責任，今天台灣所有的問題，只在賴清德一念之間，這時候再怪人家說搞彈劾，那人家說為什麼要搞大罷免？柯還爆料國民黨團總召傅崐萁用嘲笑表情說「你對民進黨還有期望？你還想跟他們合作？」

柯文哲、民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿及立委麥玉珍、黃珊珊、林憶君、劉書彬、林國成今上午舉行「新年新氣象 眾人做夥拚」記者會。

媒體關注在野黨在立法院提出的很多法案，即使三讀通過，可是執政黨卻完全不執行，甚至還要釋憲等等，如何解決朝野僵局？以及海委會主委管碧玲爆出在共軍軍演期間進行餐敘，是否認為她應該要負起政治責任下台？柯文哲表示，「有空再說」，自己今天來立法院最主要目的還是要幫助民眾黨立委陳昭姿，她畢生的心願要先解決。

柯文哲說，「你講那些喔，我跟你講，冰凍三尺非一日之寒。其實表面看起來很困難，其實是一念之間。有一句話你知道，惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，就是說大的要對小的要有仁心，不然很容易想要欺負別人；那小的要對大的要夠聰明，不然有時候就草螟弄雞公，就被幹掉了。

柯文哲強調，其實今天台灣所有的問題，只在賴清德一念之間，他昨天有看黃國昌在受訪的時候講一句話，賴清德先搞大罷免，現在又在怪人家搞彈劾。他表示要講一個秘密，最近有一次傅崐萁來看他，傅崐萁用那種嘲笑的表情看他：「喔！你對民進黨還有期望？你還想跟他們合作？」

柯文哲表示，他覺得很尷尬，大罷免的時候民進黨在花蓮怎麼打傅崐萁，現在期望傅崐萁笑容可掬，跟民進黨完全合作？這就是問題嘛。他強調，所以最有權力的人應該要負起最大責任，「今天賴清德只要一念之間改變，台灣政局不是所有問題都解決掉了嗎？」

柯也爆料，現在家中最反對民進黨的不是柯文哲、是妻子陳佩琪，恨得牙癢癢的，他本人說「算了啦」，當醫生當了30年不要恨人家，但陳佩琪就很生氣，所以還是那句話，今天台灣的問題，只在賴清德一念之間。

至於賴清德元旦談話針對彈劾案的部分，呼籲再野黨不要浪費時間，柯文哲重申，關於賴清德的問題，他剛才已經講得很清楚，這就在總統的一念之間，大的、強的要整合小的比較容易。「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」。

柯文哲認為，搞大罷免現在大失敗以後，當然人家就會反彈，這時候再怪人家說搞彈劾，那人家說那你當時為什麼要搞大罷免？而且那個民進黨團總召柯建銘都招供，柯建銘也知道，怕被拿來祭旗，趕快把責任抖出來，所以還是那句話：賴清德一念之間可以解決台灣的問題。

