柯文哲轟「免費營養午餐就是民粹騙票」 北市府：樂見高虹安、張啓楷支持

台北市長蔣萬安繼生生喝鮮乳政策後，日前再推國中小營養午餐免費，連台南、高雄等綠營執政縣市都紛紛跟進。但民眾黨前主席柯文哲直言，營養午餐免費就是民粹政治、騙選票。對此北市府回應，樂見包含新竹市長高虹安與民眾黨嘉義市長參選人張啓楷都支持營養午餐免費。

柯文哲昨（18日）出席北市黨部2026松信夥伴見面會，聊到各縣市紛紛跟進北市營養午餐免費政策，柯文哲批評這項政策基本上就是民粹政治，因為沒有排富，違反社會福利偏向弱勢，且實務上幾乎全台營養午餐免費，會導致品質變差。

柯文哲說，若是想鼓勵民眾生小孩、降低育兒負擔，他勉強還能接受，但政策不是特別有意義，「聽一聽，我也知道你在騙選票，但好啦！可以接受。」

不過生生喝鮮乳政策，柯文哲說他堅決反對，因為從醫生角度看，給孩子10點喝牛奶，中午12點就吃不下飯了，反而導致飲食亂掉，認為這招騙選票非常有用，但實際上沒有意義，「你也知道騙選票，但好啦好啦！要騙就去騙！」

針對柯文哲批評，北市府副發言人魏汶萱表示，市府最關心的就是給孩子們充足營養、減輕家庭養育負擔，也樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包括新竹市長高虹安、立委張啓楷等人也認同。

高虹安日前宣布，115學年起新竹市中小學營養午餐免費；白委張啓楷則拋出參選嘉義市長兩大承諾，其中包含國中小營養午餐全面免費。

