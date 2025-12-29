柯文哲辯解A錢理由「公然侮辱台灣人智商」 許美華：把小草當白痴

民眾黨27日舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，柯文哲擔任活動壓軸助講嘉賓。 圖：翻攝黃國昌YouTube

[Newtalk新聞] 民眾黨27日舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，替民眾黨主席黃國昌參選2026新北市長備戰。前民眾黨主席柯文哲擔任活動壓軸助講嘉賓，致詞時委屈表示，去年8月沒有想到「我們有花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目」，當時就在媒體上鬧很大。柯文哲聲稱：「其實我們當時也很害怕你知道嗎？奇怪，是不是內部有人污了錢了，不過後來查一查發現還好，帳目、錢都沒有問題，只是帳目亂掉了。所以在整理好帳目後，我們就出來開記者會。」然而，這一番話卻惹怒多名會計師，科技專家許美華也痛批：「公然侮辱台灣社會大眾的智商」、「把小草當白痴」。

許美華在臉書發文寫道：「一直懶得寫柯文哲，因為他為自己A錢（aka 貪污）辯解的所有理由，只要有點社會經驗和正常判斷力，都會聽不下去。這兩天他又故技重施，把自己政治獻金違法挪用被抓包，推到會計師身上，實在是公然侮辱台灣社會大眾的智商，難道柯文哲真的有信心，小草都是沒出過社會、商業經營知識零分的一群高能兒？『其實我們也一直沒想到說我們花錢雇一個會計師結果他居然會自己調整帳目』先幫大家翻譯一下，柯文哲說的『調整帳目』，其實就是『做假帳』。柯文哲說這話的意思是，同樣被列為被告的涉案會計師『端木正』，自己擅自幫民眾黨做假帳。」

許美華質疑：「我對財務會計相當熟悉，多年下來，處理過很多財會問題，認識很多會計師；我從來沒有聽過，有會計師會在客戶不知情的情況下，為客戶調整帳目、做假帳。我只聽過，有客戶要求會計師幫忙做（假）帳、或是出具無保留意見書、意圖掩蓋真實情況，卻被會計師拒絕的案例，但從來沒有聽過相反的劇情。答案很簡單，哪個正常的會計師，會願意冒著丟掉自己會計師資格、甚至違法被抓被關的風險，幫客戶承擔這樣的嚴重風險？會計師記帳、簽證，像民眾黨這種收支單純、帳務不複雜的公司、組織，正常行情一個月頂多幾萬到十幾萬，一年才收你多少錢，值得嗎？」

許美華指出：「端木正幹嘛要冒（險）自己職業生命幫你調整帳目、做假帳？唯一合理情況是，他也是共犯。端木正如果是共犯，他調整帳目的唯一理由，就是為了幫民眾黨和阿北的怪異金流做窗飾（window dressing ）。稍微瞭解財務會計的人都聽得懂吧？（其實我是問小草～）而且，他做這些事，柯文哲自己不見得一定清楚，但他身邊處理錢事的人一定知道；結果柯文哲還在裝無辜、裝老實抱怨被會計師害了，真的是把小草當白ㄔ。還有很多小草一直幫柯文哲喊冤，說『阿北清清白白』，理由也很可笑，完全是一群聽不懂法律定義的法盲。」

許美華續指：「小草的邏輯很簡單，阿北收那些錢，就是支持者要給他的，不管是在辦公室踩飛輪收300萬、或是在地下停車場、或是直接拿去付辦公室裝潢費，都是人家甘願給阿北的政治獻金，那就是阿北的錢啊！之前曾有小草來我版上留言嗆我，我看到快昏倒：『你又找不到對價關係，人家支持柯文哲、願意給他錢，就是政治獻金，他為什麼不能收？』就是因為政治人物會有很多人想要收買，非常容易出現貪污問題，所以全世界民主國家對政治人物收受政治獻金都規定嚴格。政治獻金必須按照規定公開、申報，捐獻時間、用途也有明確規範」。

許美華強調：「非選舉期間不能收受政治獻金，否則就是違法。之前因為阿扁、林益世等案件，政治人物收賄『有無違反職務』引起爭議，後來才會有《公務人員財產來源不明法》，意思就是，如果阿北的財產突然異常增加，又無法提出合理解釋，都是有罪的。講到這裡，小草聽得懂嗎？我真的不理解，為什麼到現在，還有正常人可以為他明顯違法的收錢行為辯解？只能說，到現在還相信『阿北清清白白、受政治迫害』的人，已經不是什麼政治立場了，這不是盲目崇拜信神、就頭腦腦有問題，自己選一個吧！」

