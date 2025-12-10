柯文哲迎戰京華城馬拉松式辯論！ 關鍵「小沈1500」成決勝證據

京華城案將展開為期數日的言詞辯論程序，第一棒無疑為本案靈魂人物柯文哲。資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉京華弊案、政治獻金案，審理程序已進入尾聲，台北地方法院今（11）日起展開「馬拉松式言詞辯論」，今明兩天將由檢辯雙方提供攻防事證，下周一則正式展開辯論攻防，第一棒無疑由本案關鍵人物柯文哲上場。

台北地方法院日前公布京華城案審理日程，12月11日、12日進行為期2天的提示證據程序，由檢辯雙方對200多卷證據表示意見，這200宗卷證包括偵查的148宗卷證，以及審判時新增的30餘宗卷證，其中最關鍵的莫過於寫有「小沈1500」的工作簿EXCEL檔案，這筆紀錄將成為法院釐清柯文哲到底有沒有收受沈慶京1500萬元賄賂的重要證據。

此外，因柯文哲過去曾多次在法庭表示意見，也頻頻當庭怒罵公訴檢察官，因此在明後天的證據提示過程中，柯文哲到底會發言辯解，或是保持沉默，也是外界關注的焦點之一。

2天的提示證據程序結束後，下周一開始進入連續天的「馬拉松式辯論」，排定12月15日至19日、22日至24日連續8天辯論，12月25日為國定假日不開庭，26日為預備庭期，依目前規劃，若能如期辯詰，最快將於農曆年前一審宣判。

而柯文哲曾向北院合議庭聲請公開播送，合議庭2日裁准法庭錄影，但認為立即直播庭審可能會暴露隱私、個資或其他敏感資訊；一旦外流，損害可能無法挽回，因此畫面要在宣示或公告後才可以播出」。

對此柯文哲辯護團隊認為，京華城案、政治獻金案審理至今，已進入言詞辯論程序，已無法庭錄音錄影公開播送實施辦法總說明所稱的「外洩隱私致難以回復損害之事由存在」，為此依《法院組織法》第90條第4項前段提出抗告。北院10日指出，已收到柯文哲針對113金訴51、聲3245公開播送提一抗告狀，將由高院進行裁定。



