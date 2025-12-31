柯文哲週五擬為法案訪衛環綠委 林月琴：直接拜會黨團即可

民進黨立委林月琴。（林月琴辦公室提供／王千豪台北傳真）

民眾黨立委「兩年條款」將至，但立委陳昭姿重視的代理孕母法案遲未過關，前民眾黨主席柯文哲決定親自出手，將於本周五拜會朝野立委。民進黨立委林月琴今（31）天證實接獲訊息，指對方說要來討論《人工生殖法》，「要討論法案當然沒有問題，但我認為直接拜會黨團即可」。

林月琴表示，人工生殖法要討論的議題，從人工生殖專業機構相關評估、人工生殖子女的身分知情權，都需要大量時間討論、研究。過去兩年，從團體的拜會、座談會、政策小組、行政立法協調會議都一直在討論，她與黨團也積極蒐集意見、直到上周還召開座談會討論，也一直是黨團的優先法案。

廣告 廣告

林月琴說，如果要拜會，就直接拜會黨團來溝通，法案討論要理性，她也很樂意和黨團一起與柯文哲討論，但千萬不要只是因為兩年條款要到了，就想要匆匆忙忙處理。

【看原文連結】