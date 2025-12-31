柯文哲週末赴嘉義助選 王世堅預言「柯家人將接下一任黨主席」

民進黨立委王世堅出席中常會前受訪。陳祖傑攝



民眾黨前主席柯文哲本週末將前往嘉義市，為黨內嘉義市長參選人張啓楷輔選，被外界視為復出政壇的起點。對此，民進黨立委王世堅今（12/31）天表示，民眾黨是柯文哲創立，所以大家稱呼「柯黨」，柯為了自己的黨奔波、輔選，都是必然的事。他也預言，現任黨主席黃國昌卸任後，柯文哲、柯夫人陳佩琪，或者柯妹妹柯美蘭都有可能接任。

對於柯文哲近日積極為黨內參選人輔選，王世堅在出席中執會前受訪時表示，民眾黨是柯文哲創立，所以大家稱呼「柯黨」，柯為了自己的黨奔波、輔選，都是必然的事。他預言，黃國昌卸任後，柯文哲、陳佩琪、柯美蘭都有可能接任。

王世堅強調，這都是民眾黨的家務事，柯文哲想要把黨帶到哪個方向，當然都是由柯來主導，「但當然帶得好、帶得壞，那又是另外一回事。」

另一方面，柯文哲本週五將前往立法院，拜會藍綠衛環委員會立委，爭取支持推動代理孕母解禁。被問到會不會跟柯見面，王世堅回應，跟柯碰面絕對沒問題，而且代理孕母很好、很正確，也符合國家需求、未來世界潮流，「我認為這是早就應該要推動的法案。」

王世堅說，如果柯文哲願意來碰面商討，他沒有拒絕的道理，「只要是為國家好，我隨時隨地，在任何地點都可以碰面，沒有問題。」

