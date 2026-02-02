柯文哲遇學妹陳情「買不起台北房」 陳佩琪揭房價問題親曝置產心得

民眾黨創黨主席柯文哲日前陪同自家議員參選人前往南門市場發春聯時，遇到一名自稱是柯文哲學妹的女子陳情，詢問「為什麼我買不起台北市房子」。對此，柯妻陳佩琪今天表示，買房和讀什麼校系關連不大，這位女士應該找總統和金管會主委問問，為何近年台灣房價如此飆漲，同時也分享自己置產的心得。

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

對於柯文哲遇到陳情，陳佩琪今天在臉書發文表示，她覺得此事很詭異，對方自稱是讀台大醫學系的，但夫妻兩人並不認識對方。陳佩琪說，有個媒體人說的很對，一般醫學系畢業是25、26歲左右，陳情女子說她35歲了 意思是畢業9到10年了，她問為什麼買不起大安區房子？這問題是該要問前總統蔡英文和現任的賴清德才對，因為這10年來都是民進黨執政，難道有人天真到以為台北市長可以決定房價這種大事嗎？

廣告 廣告

陳佩琪認為，台灣高房價是金管會長期採低利率所導致，怕升息影響中小企業的借貸成本，長期不敢升息，導致借貸成本低廉，游資充斥，錢沒地方可去，只好投入房市炒房，才導致房價逐年高漲。她還指出，遺贈稅的調降導致海外資金大舉回流，可能也是原因之一，並指柯文哲在台北市長任內已經盡全力推動多處公宅的興建了。

陳佩琪說，買房和讀什麼校系說實在的關連不大，就算醫生收入好，和職業有些相關，但也和讀的學校無關，這位女士應該找中央級的總統和金管會主委，問問他們為何近年台灣房價如此飆漲，讓她買不起大安區的房子；還要問執政者的因應之道是什麼，要找一下理財顧問、規劃一下自己的購屋計畫。

柯文哲日前遇到「學妹」陳情。（圖／中天新聞）

陳佩琪回憶，她和柯文哲是在2011年時，買下了位於大安區信義路上的房子，從結婚以來，她就開始擬定購屋計畫、並確切執行，「小孩念書都念公立學校、不買車、出門搭公車捷運、不請傭人、家事和清潔工作自己來、自己買菜自己煮、不買名牌奢侈品，這樣我們50來歲終於有了現在的大安區房子。」

延伸閱讀

高雄選戰最新民調曝！楊智伃曝賴瑞隆恐陷「換將危機」

賴瑞隆民調領先柯志恩 沈政男分析：雙方實力仍旗鼓相當

高雄市長最新民調出爐！柯志恩：賴瑞隆半個月前不是贏30幾趴？