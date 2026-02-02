柯文哲遇陳情「買不起房」！媒體人酸太天真

▲發春聯遇女子陳情「買不起台北房子」，前台北市長柯文哲抓了抓頭後離開。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 前民眾黨主席柯文哲日前到市場發春聯時遭遇民眾陳情。該女子自稱是柯文哲醫學系學妹，她當下怒問柯文哲，她辛苦考上醫學系，為什麼買不起台北市房子？這段影片並在網路上瘋傳。而對此，資深媒體人謝寒冰昨（1）日直言，這問題應該要問總統，竟有人天真到覺得前台北市長可以決定一切嗎？

謝寒冰昨發文質疑，一般醫學系畢業是24到25歲，這位學妹35歲，而這10年來都是民進黨執政，要問的應該是前總統蔡英文和現任總統賴清德才對吧？有人天真到以為台北市長可以決定一切嗎？

謝寒冰發文也吸引網友紛紛留言表示：「光要問誰都搞錯」、「高學歷低常識」、「教育的失敗」、「居然還是醫學系」、「真的是醫生嗎？」、「聽聽就好，不要認真，也有可能是來鬧場」、「演技不錯」等。

