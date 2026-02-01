政治中心／綜合報導

民眾黨前後任主席柯文哲及黃國昌，週六早上合體發春聯，發生一段插曲、掀起網友討論！因為有一名自稱柯文哲學妹的女子激動陳情，場面一度尷尬，一旁的柯文哲愣住抓頭，黃國昌卻被發現閃到一旁去，疑似使了一個眼神，遭質疑銃康阿北，他則駁斥人家陳情難道要擋嗎？

柯文哲、黃國昌兩個太陽週六合體，到中正萬華挺小雞吳怡萱，卻出現插曲。

陳情女子：「我有幾句話想問柯，（對不起請問你是...），我是柯文哲的學妹，為什麼我36歲了，連我家旁邊的舊房子都買不起。」

廣告 廣告

柯文哲遇「學妹」陳情他秒閃？黃國昌：我讓空間給她

柯文哲、黃國昌合體到中正萬華發春聯，遇女子突然上陳情。（圖／民視新聞）

一名女子衝上前陳情，自稱是柯文哲學妹，所有人臉上寫滿尷尬，主角柯文哲一度愣住抓抓頭，這時黃國昌消失在鏡頭前，人去叨位？





眼尖網友抓漏網鏡頭，早在幾分鐘前，黃國昌回答完媒體，頭往旁邊一撇，似乎使了一個眼神，女子立刻出現，動作再放慢，女子上前、黃國昌往後閃，更瞪大雙眼抿唇，這時吳怡萱許甫趕緊緩解氣氛，黃國昌已經挪移到另一頭隔岸觀火，完全沒有救駕的意思，網友狂酸，難看到好好看，這種暗示眼神感覺很真耶，而且不找國蔥，直接對柯P，遭質疑是銃康阿北嗎？

民眾黨主席黃國昌：「當然是讓空間，讓他出來陳情，政治人物遇到人家要陳情的時候，我們要站到前面去把人家推開，或把人家擋過去。」

政治評論員吳靜怡：「一定會擋過去，有時候他不好意思，喔請問您是誰，你有什麼問題，喔好好，一定會這樣做嘛，怎麼會，就溜走了。」

柯文哲遇「學妹」陳情他秒閃？黃國昌：我讓空間給她

遇突發狀況，柯文哲一路臉色尷尬。（圖／民視新聞）





說是要讓位，但名嘴批不合常理，有網友跑到陳佩琪臉書留言告狀去，釣出本尊回應，國昌真的有弄、那我去幫老公討公道，再看看柯文哲當時尷尬表情，只怕真的會惹前主席夫人不高興。

原文出處：柯文哲遇「學妹」陳情他秒閃？黃國昌：我讓空間給她

更多民視新聞報導

「衝康」姊姊？謝典林開箱豪宅 網揭：彰化公共設施都在那

蔡英文再訪樟之細路 一句「山會告訴我們答案」引發政壇想像

中職會長不能選總召？黃國昌批蔡其昌都在忙業外事務 賴瑞隆反嗆「抹黑」

