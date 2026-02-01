柯文哲遇「學妹」陳情買不起北市房 謝寒冰：應問這2人

民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲1月31日陪同議員參選人前往南門市場發春聯，期間一名自稱是柯文哲學妹的女子上前陳情，質疑「為什麼我買不起台北市房子」。對此，資深媒體人謝寒冰直言，一般醫學系畢業是24、25歲，而這10年來都是民進黨執政，陳情女子要問的，應該是前總統蔡英文與總統賴清德才對。

該名陳情女子表示，自己是柯文哲的學妹，在台北市最精華的大安區長大，不僅就讀地區最好公立國中，學業上拿過多次金牌獎，還考上醫學系，為什麼卻淪落到已35、36歲，連自家旁的房子都買不起？

當時黃國昌低頭離去，柯文哲則停下來聆聽，但該女子仍繼續陳情，稱自己家境不錯，家裡也讓自己補習、栽培考上醫學系，她更激動直呼「為什麼？這世界還有公平正義嗎」。民眾黨議員參選人吳怡萱、許甫，以及台北市議員張志豪連忙安撫女子情緒，最後柯文哲抓了抓頭離開，女子則在安撫下離場，柯及黃國昌發春聯的行程則繼續進行。

謝寒冰今（1）日在臉書發文反問，一位35歲柯文哲醫學系學妹質疑柯「為什麼買不起台北的房子？你們不是要實踐公平正義」，但一般醫學系畢業是24、25歲，而這10年來都是民進黨執政，陳情女子「要問的應該是蔡英文與賴清德才對吧」，有人天真到以為台北市長可以決定一切？

