柯文哲遇「學妹」陳情買不起台北房！謝寒冰：應問蔡英文、賴清德

民眾黨創黨主席柯文哲昨在南門市場發送春聯時，突然遇到一名自稱是他學妹的女子突然上前陳情，對方激動詢問「為什麼我買不起台北市房子？」引發討論。資深媒體人謝寒冰認為，這10年來都是民進黨執政，要問的應該是蔡英文與賴清德才對吧？

柯文哲發送春聯時，突遇女子陳情。（圖／中天新聞）

該名陳情女子表示，自己是柯文哲的學妹，從小在台北市最精華的大安區長大，不僅就讀地區最好的公立國中，學業表現優異曾多次拿下金牌獎，後來更考上醫學系。她激動質問，為什麼自己已經35、36歲，卻連家旁邊的房子都買不起。柯文哲則停下來聆聽該女子陳情，女子續指，自己家境不錯，家裡也讓她補習、栽培她考上醫學系，她更激動直呼「為什麼？這世界還有公平正義嗎？」

謝寒冰認為，這10年來是民進黨執政，房價問題應問蔡英文和賴清德。（圖／中天新聞）

謝寒冰在臉書發文指出，一般醫學系畢業是24、25歲，這10年來都是民進黨執政，「妳要問的應該是蔡英文與賴清德才對吧？有人天真到以為台北市長可以決定一切嗎？」

