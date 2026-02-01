即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民眾黨創黨主席柯文哲昨（31）日陪同現任主席黃國昌前往南門市場發春聯，接受媒體聯訪後，突然有一名自稱是柯文哲學妹的女子上來陳情；當下黃國昌有往後退，柯文哲則在聆聽2至3句話後離開。對此，黃國昌今（1）日解釋，人家要上來陳情，「我當然是讓空間讓她出來陳情」，難道要站到前面把人家推開或擋住嗎？





今早10時，柯文哲、趙少康、新竹市副市長邱臣遠、宜蘭縣長參選人陳琬惠、白委陳昭姿、劉書彬、候任立委洪毓祥、蔡春綢、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、前立委麥玉珍、新北市議員陳明義、陳世軒、新竹縣議員林碩彥、彰化縣議員張雪如、吳偉達、政策會執行長賴香伶、政策會副主委許忠信與組織群副秘書長黃成峻出席「黃國昌新北市長競選總部開幕記者會」，並接受媒體聯訪。

記者提問，昨日發春聯行程時有遇到陳情者，當下有往後退，是不是被嚇到？對此，黃國昌回應，「其實不是嚇到，而是人家要上來陳情，我當然是讓空間讓她出來陳情，政治人物遇到人家要陳情的時候，難道你要站到前面去把人家推開，或把人家擋住嗎？」

他稱，特定媒體又在那邊編故事，看了只有非常感慨，因為媒體是珍貴的社會資源，把珍貴的社會資源拿來處理人民關、對國家重要的事情，相信這才是媒體應該要扮演的功能。

至於6名候任立委在立法院新會期的安排，黃國昌則掛保證說，他們3日就要報到，感謝立法院長韓國瑜邀請，屆時他會一起陪同，而新的委員2日也沒放假，要到中央黨部報到，聆聽接下來要做的工作推展時程，接下來該做的工作，都會很有節奏地推展。

黃國昌感嘆，儘管柯文哲在2024年的總統大選沒當選，但民眾黨不管是哪8人擔任立委，都對選民承諾要負責，並兌現開出來的承諾。







原文出處：快新聞／柯文哲遇「學妹」陳情！被嚇到往後退？ 黃國昌：難道要擋住她嗎

