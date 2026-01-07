柯文哲遊走藍綠欲甩小藍標籤…沈榮欽指目的是「不坐牢」：拿回白營主導權後會施壓賴清德

前民眾黨主席柯文哲近日動作頻頻，不僅跑到立法院拜會藍綠黨團，還跟民進黨立院總召柯建銘舉行15分鐘的「雙柯會」，引發外界質疑拿綠白合來利益交換。對此，前加拿大約克大學副教授沈榮欽今（7日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，柯文哲當前的目的就是不坐牢，所以打算遊走藍綠，向總統賴清德施壓，同時也想擺脫白營變成「小藍」標籤，而等黃國昌卸任立委後，實權也會回到柯文哲身上。

沈榮欽表示，柯文哲回鍋對於民進黨來講，有部分人會因柯遊走於藍綠之間，就認為民眾黨不會像過去黃國昌時代一樣，完全變成「小藍」，這的確也是柯黃兩人的重大分別。

沈榮欽說，記得在黃國昌和鄭麗文見面之前，他在臉書就講說那是黃國昌對鄭麗文的交心之舉，因為黃很清楚知道柯文哲出來、2月1號卸下立委後，一個「陽春黨主席」是沒有用的，因為民眾黨實權會在柯身上。



沈榮欽提到，黃國昌最近要推出寫真集，其實就是要抓對政治不熟悉、厭惡政黨惡鬥，對健身有喜好的那些群眾。他認為，黃國昌接下來一定會在白營的地盤中多搶一些人，當他的「小蔥」，以鞏固自身影響力。



沈榮欽指出，從黃國昌做的一切行動來看，都對柯文哲不利，民眾黨變小藍即是。他說，目前柯文哲要的就是不坐牢，而他2月1日拿回主導權之後，會設法遊走藍綠，向賴清德施壓。他指出，面對此情況，關鍵是要想出一套策略，去吸引民眾黨萎縮後的支持群眾。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

