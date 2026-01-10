柯文哲遊走藍綠！洪健益預言：會玩到這時間

前民眾黨主席柯文哲。(劉祐龍攝影)





前民眾黨主席柯文哲近日特別前往柯建銘辦公室拜會，大讚「老柯什麼都可以搞定！」，又特別為白委陳昭姿鬆動「兩年條款」，讓外界猜測是在為2026綠白合佈局。對此，民進黨台北市議員洪健益預言，柯文哲起碼會在藍綠間持續遊走，為民眾黨爭取籌碼，「我個人認為中選會登記的時候，才是他玩的真正起始點」。





洪健益9日在節目《新聞面對面》中表示，柯文哲現在正在進行「恐怖平衡」，試圖跟綠營拉近關係，以此跟國民黨談條件，但這恐怖平衡對民進黨是沒有用的。

洪健益續指，陳昭姿跟前總統陳水扁的關係密切，柯文哲留著陳昭姿，或許真的是希望跟本土派或台派牽上關係，但柯文哲在2014年選上市長後就變了，過去的歷史，「說難聽的，你（柯文哲）的詐騙手法那麼厲害、口若懸河的功夫那麼強」，因此綠白合的機會不大。





洪健益表示，期待柯文哲往「真的認同台灣，真的希望台灣好」的方向，和民進黨進行合作，但如果是要拿司法交換的話，這種東西不用談，這是天條，沒人有辦法介入司法，柯文哲就喜歡玩兩手策略。





洪健益狠酸，「柯文哲被關的時候，黃國昌替他說，在監視器畫面看到另外一頭是賴清德，這種話都可以編出來，那時候就說賴清德在介入司法，現在又說『賴清德一個懸念之間就可以解決很多事情』，不也是希望賴清德找機會介入司法？」，柯文哲希望民進黨現在介入司法的舉動，就是在打自己的臉，因為這正好證明先前綠營沒有介入。





有消息透露，有關新北市長選戰一局，國民黨希望2月內部先整合，3月和民眾黨整合；對此，洪健益預言，柯文哲起碼會在藍綠間持續遊走，為民眾黨爭取更多籌碼，「玩」到選舉前，而不是讓遊戲到三月就結束，「我個人認為中選會登記的時候，才是他玩的真正起始點」。