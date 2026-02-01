柯文哲遭學妹突襲有他「使眼色」 黃國昌解釋並嗆綠媒又編故事

女子突上前陳情買不起房，黃國昌退開讓柯文哲獨自面對，引發網路討論，今黃國昌表示他是讓開讓女子陳情。（合成畫面／王侑聖攝）





民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌昨（31日）陪同黨籍議員參選人到南門市場發春聯，卻在聯訪結束後出現意外插曲。一名自稱是「柯文哲學妹」的女子突走上前，激動質問「為什麼我買不起台北市的房子？」，黃在前一刻還向旁邊「使眼色」，引起討論。對此黃國昌今（1日）出席新北市競選總部成立大會時回應，他當時看到有人要上前陳情，「當然是讓空間讓她出來陳情」，難道要站在前面擋住對方嗎？並嗆綠媒又在編故事，站在一旁的柯文哲則微笑未說話。

廣告 廣告

自稱柯文哲學妹喊買不起台北房 網友抓包黃國昌使眼色

該女子昨天表示自己今年35、36歲，從小在大安區長大，考上醫學系卻仍無法負擔台北市房價，對政治人物高喊「你們不是要實踐公平正義嗎？」柯文哲一邊聽、一邊點頭，試圖回應，但僅抓了抓頭便離開現場。民眾黨議員參選人吳怡萱與許甫則留下安撫女子情緒。

值得注意的是，女子出現前一刻，黃國昌似乎向旁邊使了眼色，下一秒女子便進入畫面，黃國昌則低頭默默退到一旁，留下柯文哲獨自面對。這段畫面被網友截錄後迅速在網路流傳，不到一天累積超過18萬次觀看，引發大量討論。

部分網友質疑「卸任第一天就衝康阿北？」、「是不是安排好的？」、「類戲劇痕跡太明顯」，也有人揣測黃國昌的舉動是否另有用意。不過也有網友認為只是巧合，並無過度解讀的必要。

黃國昌痛批綠媒編故事

對於外界討論，黃國昌今天出席新北市長競選總部開幕，接受媒體訪問時回應，他當時看到有人要上前陳情，「當然是讓空間讓她出來陳情」，難道要站在前面擋住對方嗎？他並話鋒一轉，批評「綠媒又在編故事」，說媒體應把資源用在更重要的公共議題上，而非過度渲染畫面細節。

這段突如其來的陳情畫面，也讓原本單純的春聯發放行程，意外成為網路熱議話題。





更多上報報導

黃國昌卸任立委 與韓國瑜合影引李白詩預告「新旅程開啟」

李貞秀是否申請放棄中國國籍？ 黃國昌：她就職時會親自對外說明

遭柯文哲酸「藍營朋友都玻璃心」 鄭麗文：他關在牢裡受創很深