柯文哲遭求刑28年6月！沈政男解析4罪名：判刑恐落在「這區間」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉入京華城容積率弊案，24日全案言詞辯論終結。檢方指出，柯文哲在庭上言行不當，並放任支持者包圍地檢署，且透過社群圖卡方式扭曲證人證詞，認定其無視法治、犯後態度不佳，因此建請法院判處有期徒刑28年6月。對此，長期關注相關案件的精神科醫師沈政男今（25日）發文表示，依其觀察與分析，預測柯文哲即便遭判刑，刑期也將落在10年以下。





阿北遭求刑28年6月！沈政男解析「4罪名」預測：柯文哲判刑恐落在「這區間」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉入京華城容積率弊案，24日全案言詞辯論終結。（圖／民視資料照）

精神科醫師沈政男今（25日）在臉書發文，逐一檢視檢方指控的四項罪名。針對圖利罪，沈政男指出，法律要件在於「明知違法」。他認為，彭振聲與邵琇珮認罪，並非對柯文哲不利，反而顯示問題出在相關承辦人員身上；柯文哲僅要求部屬依法儘速辦理，且簽署公文僅代表知悉該都市計畫案的存在，與「明知違法」仍有相當距離。

精神科醫師沈政男今（25日）在臉書發文，預測柯文哲即使遭判刑，刑期也將落在10年以下。（圖／翻攝自「沈政男」臉書）





至於收賄罪部分，沈政男稱，朱亞虎雖已認罪，但所謂210萬元並非由柯文哲本人收受，相關指控中的「1500小沈」也未見匯款帳號或收據等具體證據，難以直接連結柯文哲。在侵占公益罪方面，沈政男指出，侵占的定義是將他人財物據為己有，但政治獻金本質上就是捐贈給候選人使用，並不屬於公益範疇，而是候選人為自身政治活動所用的資源。至於背信罪，沈政男認為，捐給眾望基金會也是捐給柯文哲，捐給柯文哲做公益也是為了幫助他選總統。綜合上述分析，沈政男下結論表示，預測柯文哲的判刑會在十年以下。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：阿北遭求刑28年6月！沈政男解析「4罪名」預測：柯文哲判刑恐落在「這區間」

