柯文哲遭求刑28年6月！陳佩琪爆「市長室300萬真相」被這人用掉

政治中心／巫旻璇報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，24日全案言詞辯論終結。檢方以柯文哲在庭上言行不當、放任支持者包圍地檢署，以及透過社群圖卡扭曲證人證詞等理由，認定其無視法治、犯後態度不佳，建請法院判處28年6月徒刑。審判長諭知，全案將於明年3月26日下午2時30分宣判，柯文哲、沈慶京與應曉薇均須到庭聽判。辯論庭結束後，柯文哲妻子、醫師陳佩琪今（25日） 在臉書發文開嗆「請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？」，同時也再度說明外界質疑的「市長室收受300萬元」相關說法。

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲（左圖）涉京華城容積率弊案，24日全案言詞辯論終結。（圖／民視新聞資料照）









陳佩琪今（25日）發文表示，過去因顧慮「偵查不公開」原則，許多事情選擇不對外說明，後來才發現，依法應遵守該原則的是檢察官，反而是自己長時間承受心理壓力，導致臉書發文次數明顯減少。陳佩琪提到，辯論庭結束了，看到昨天公訴檢察官在法庭上氣噗噗的、把她老公當場臭罵一頓，「伶牙俐齒的，比我陳佩琪罵老公還厲害，我可是跟老公結婚35年、最有資格罵他的人耶，至少尊重我一下吧，所以今天我有話要說…」。





針對柯文哲遭求刑28年6月，陳珮琪發文怒轟。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）





陳佩琪質疑，偵訊檢察官宣稱掌握多項貪汙相關事證，包括購置辦公室、房貸金流、ATM存款、海外數位貨幣與冷錢包等內容，卻不必親自出庭說明，而是由未曾與被告接觸的公訴檢察官上場陳述，讓她感到不解。陳佩琪強調，京華城案中，所有被傳喚作證的公務人員皆證稱，依《都市計畫法》第24條給予容積獎勵屬合法行為，市長並未介入或下達任何指示，相關政治獻金也均交由專人處理。

陳佩琪反問檢察官「 請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？」。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）









至於外界質疑的「市長室收受300萬元」說法，她直言早已多次說明，強調相關款項並非由柯文哲經手，而是由中間人拿去用於台玻辦公室裝潢，「錢長的是橫的、豎的、紅的、白的，我先生都沒見過」。陳佩琪最後反問，「 他為自己辯白就是態度不佳？還要把他起訴28.5年？請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？」。





















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：柯文哲遭求刑28年6月！陳佩琪氣炸爆出「市長室300萬真相」被這人用掉了

