柯文哲遭求刑28.5年「竟比黎智英重」 陳佩琪：要向全世界控訴綠色迫害

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪9日再度於臉書發長文，將香港壹傳媒創辦人黎智英遭判刑與丈夫柯文哲的處境進行對比。陳佩琪憤怒指出，黎智英遭判20年，而柯文哲因京華城案卻遭求刑28.5年，她痛批台灣律法「世界第一」，更點名民進黨政府透過檢廉體系對柯文哲進行政治迫害，揚言要將丈夫受到的對待「說給全世界聽」

「微笑就變圖利？」陳佩琪護夫：難道市長不甩議員陳情嗎？

陳佩琪在文中針對檢廉指控的「圖利罪證」一一反駁。她提到，檢方認定企業家見完柯文哲後「面露微笑」就是合謀犯意，根本是莫須有；此外，針對「議員便當會」將陳情事項列入追蹤，陳佩琪也轉述柯文哲的委屈：「市長可以不甩議員陳情嗎？那市長幹嘛用的？」

她感嘆，柯文哲身為市長，在都發局送上公展文時簽字，是為了依法徵詢附近居民意見，卻因此被抓去關了一年，甚至「關到差點沒命」。

搬都發局長供詞喊冤：黃景茂當了45年公務員都說合法

為了證明程序正當性，陳佩琪引用媒體報導中前都發局長黃景茂的供詞。黃景茂在庭上喊冤表示，「送公展」是人民權利，監察院曾糾正不得刻意阻擋，且黃強調：「我當了45年公務員，如果覺得違法就不會送了！」

陳佩琪藉此質疑，既然基層公務員與一級主管都認定程序合法，柯文哲僅是簽發公文，何來貪汙圖利之說？她更直指「眾望基金會」的捐款被當成貪汙事證是政治操作。

點名高雄國賓容積率破千：附近居民抗議怎麼沒事？

陳佩琪在文末更將砲火對準綠營執政的高雄市，點名「高雄國賓飯店」容積率破千，理由是「危老」，她質疑：「請問它有既危又老嗎？大家去Google一下。」她對比指出，高雄國賓公展後居民抗議連連，反觀京華城案柯文哲卻因此身陷囹圄，兩者待遇天差地遠。

陳佩琪情緒激動表示，她無法接受先生遭受如此對待，決定站出來向大眾發聲，抗議律法的雙重標準。

