柯文哲遭求刑28.5年 陳佩琪還原「市長300萬真相」被用掉了

陳佩琪強調，至於網軍最愛說的市長室收三百萬，已經說過無數次了，錢長的是橫的、豎的、紅的、白的，先生柯文哲都沒見過。（翻攝自臉書@陳佩琪）

前台北市長柯文哲涉京華城案，台北地院審理該案，24日全案言詞辯論終結，檢方建請法院判處28年6月徒刑，全案將於明年3月26日宣判。柯妻、醫師陳佩琪今日痛批，柯文哲為自己辯白就是態度不佳？還要起訴28.5年？請問是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？

陳佩琪今（25日）於臉書指出，過去因顧慮「偵查不公開」原則，許多事情選擇不對外說明，後來才發現，依法應遵守該原則的是檢察官，反而是自己長時間承受心理壓力，導致臉書發文次數明顯減少。

「辯論庭結束了，看到昨天公訴檢察官在法庭上氣噗噗的、把我老公當場臭罵一頓」，陳佩琪聲稱，「比我陳佩琪罵老公還厲害，我可是跟老公結婚35年、最有資格罵他的人耶，至少尊重我一下吧」。

陳佩琪質疑，檢察官宣稱掌握柯文哲多項貪汙事證，如購置辦公室、房貸金流、ATM存款、海外貨幣及冷錢包等，卻不必親自出庭說明，而是由未曾與被告接觸的公訴檢察官上場陳述，讓她感到不解。

陳佩琪強調，京華城案中，所有被傳喚作證的公務人員皆證稱，依《都市計畫法》第24條給予容積獎勵屬合法行為，市長並未介入或下達任何指示，相關政治獻金也均交由專人處理。

至於外界質疑的「市長室收受300萬元」說法，陳佩琪強調，相關款項並非由柯文哲經手，而是由中間人拿去用於台玻辦公室裝潢，「錢長的是橫的、豎的、紅的、白的，我先生都沒見過」。

陳佩琪重申「（錢）就中間人拿去裝潢台玻辦公室用掉了，都講得那麼清楚、那麼明白、那麼多次了，你們是沒聽到嗎？」質疑為何檢方要起訴柯文哲28.5年，「他為自己辯白就是態度不佳？」

陳佩琪於臉書再談京華城案與柯文哲。（翻攝自臉書@陳佩琪）

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

