柯文哲遭突襲！黃國昌「偷做1舉動」疑做局衝康阿北

政治中心／綜合報導



民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌，昨（31）日陪同議員參選人到台北市南門市場發春聯，在媒體聯訪結束後，突然有1名自稱是「柯文哲學妹」的女子上前陳情，引發現場一陣騷動。不過，有眼尖網友發現，在這名女子現身前1秒，黃國昌向鏡頭外「挑了一下眉」，如同「使了一個眼色」後，這名女子才出現，不禁令人懷疑這名女子是否是黃國昌所安排，刻意要「衝康阿北」的戲碼。

柯文哲發春聯遭「學妹」突襲 黃國昌秒神隱



回顧這起事件，昨（31）日柯文哲、黃國昌共同來到台北市南門市場發放春聯，為民眾黨台北市第五選區（中正、萬華）議員參選人吳怡萱輔選，民眾黨台北市議員張志豪、台北市第三選區（松山、信義）議員參選人許甫也到場，隨後黃國昌接受媒體聯訪。

柯文哲遭學妹突襲「竟是被設局」？黃國昌躲旁邊「偷做1舉動」遭網酸：太陰了

聯訪結束後，一名自稱是「柯文哲學妹」的女子突然上前陳情，黃國昌則直接神隱。（圖／民視新聞）





而在黃國昌受訪過後，突然有一名自稱是柯文哲學妹的女子上前陳情，說只想問一句「為什麼我買不起台北市房子」，稱自己在大安區長大，考上醫學系，已經35、36歲，卻連她家旁邊的房子都買不起。眼見女子越講越激動，開始咆哮，柯文哲便尷尬離開現場，黃國昌更是直接神隱躲到旁邊。

「學妹」疑為黃國昌暗樁？民眾黨疑又演「宮鬥劇」





不過，就有眼尖網友發現，在女子現身前1秒，黃國昌受訪完後，有向鏡頭外「挑了一下眉」，如同「使了一個眼色」，這名女子就火速上前衝向柯文哲，彷彿女子是黃國昌所安排好、要故意給柯文哲難看的演員。前民眾黨中央委員張益贍見狀更是忍不住嘲諷，「這這這眼神也太有戲了吧」，更替黃國昌寫下台詞「換你上，給阿北難看！」。

柯文哲遭學妹突襲「竟是被設局」？黃國昌躲旁邊「偷做1舉動」遭網酸：太陰了

在女子現身前，黃國昌曾向鏡頭外「挑了一下眉」，被認為是要女子上前「衝康阿北」的訊號。（圖／翻攝Youtube頻道《民眾之聲》）





黃國昌挑眉被抓包！網嘲諷：阿北被做局了





畫面曝光後，立刻引發超過4500名網友朝聖，紛紛開酸「老背骨的被小背骨的背骨…好饒舌」、「哇這眼神…昌也真的太陰了」、「好陰險啊」、「內部鬥爭也太表面化了吧，公然就這樣搞」、「這是暗樁喔」、「這堆人真的很愛演」、「被做局了啊，阿北」。





柯文哲遭學妹突襲「竟是被設局」？黃國昌躲旁邊「偷做1舉動」遭網酸：太陰了

許多網友都認為柯文哲被設局。（圖／翻攝Youtube頻道《民眾之聲》）









