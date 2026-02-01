柯文哲遭「學妹」陳情！他使眼色後秒閃？黃國昌稱「讓空間」嗆綠媒編故事

民眾黨主席黃國昌（左）、民眾黨前主席柯文哲（右）。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲昨合體陪民眾黨台北市議員參選人吳怡萱到市場發春聯，遇到一名自稱柯「學妹」的女子激動陳情，場面尷尬，柯只能搔搔頭，不知如何是好，綠媒則質疑黃國昌當時對外使了一個眼神，點頭抿嘴，往後退開，卻不見他出面緩頰。黃國昌今（1日）受訪說，人家要上來陳情，「那我當然是讓空間讓她出來陳情」，並批綠媒又在編故事。

黃國昌設於新北市新莊的新北長競選總部上午開幕，會後他與柯文哲接受媒體聯訪，被問到是否昨天遇到陳情者時往後退，是不是被嚇到，黃國昌回應，「其實不是嚇到啦」，人家要上來陳情，「那我當然是讓空間讓她出來陳情」。

黃國昌稱，政治人物在遇到人家要陳情的時候，「難道你要站到前面去把人家推開或把人家擋住嗎？」

話鋒一轉，黃國昌痛批，綠媒昨天又在那邊編故事，「我看了只有非常的感慨啦。」因為媒體是真珍貴的社會資源，把珍貴的社會資源拿來處理人民關心的事、對國家重要的事，他相信這才是媒體應該要扮演的功能。

柯文哲則站在黃國昌身旁，面帶微笑，但未多做回應。

