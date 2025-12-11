柯文哲還在氣！稱北院只准錄影轉播成「紀錄片」喊：在怕什麼？

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨前主席柯文哲，在台北市長任內涉京華城容積率暴增弊案，去年（2024）遭檢方求刑28年半；台北地院今年（2025）開始審理，並陸續傳喚相關被告與證人到庭，直到今（11）日起一連10個工作天密集開庭審理，進入最終的言詞辯論階段。不過因北院只准錄影轉播，使得柯文哲上午開庭前受訪則稱變成事後紀錄片，還稱「所以說你們在怕什麼？有什麼不敢讓人知道？」。

柯文哲今日上午穿著西裝外套前往台北地方法院受訪表示，今天是台灣司法史上重要的一天，不僅關係他個人，也關係台北市市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。

接著，柯文哲又說，司法是國家最後一道防線，唯一目的就是維持社會的公平正義，應當被人民信任，最重要的是司法不可以變成當權者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體淪為政治打手、迫害人民的工具，「我相信大罷免大失敗，32：0，台北地檢署檢察官絕對是最要的因素」。

話鋒一轉，柯文哲稱，本來今天可以利用法庭直播的機會，讓整個社會眾所矚目的案子，可以向社會大眾公開說明，結果今天的法庭直播變成事後紀錄片，「我內心坦蕩，希望真相能水落石出，希望法庭可以直播讓大家知道發生什麼事情，所以說你們在怕什麼？有什麼不敢讓人知道？」

最後，柯文哲也說，不過即使如此，他還是會在法庭上為自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣社會的公平正義奮戰到底。

台北地院先前就說明，聲請人為本院113年度金訴字第51號違反貪污治罪條例等案件之被告，聲請人依法院組織法第90條第3項，聲請就本案言詞辯論及裁判之宣示所為之錄音、錄影公開播送。本院審酌本案涉及重大公共利益，復為社會矚目之案件，公開播送尚無妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或對程序參與人及他人生命、身體、隱私、營業秘密或其他權益造成損害之虞。從而，聲請人之聲請，應予准許。

針對日前柯文哲及律師團聲請法庭直播，北院並未裁准，僅裁定開庭全程錄影，從15日起開始錄製，並於宣判後5天內上傳網路公開。目前柯文哲及律師團已遞狀提起抗告，尚待高院合議庭做最後決定。

