柯文哲酸免費午餐騙選票！黃國昌卻發文力挺 鍾佳濱：重點是施政要負責

記者詹宜庭／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費政策，前台北市長柯文哲昨日則批評，此舉基本上就是民粹政治，而「生生喝鮮奶」政策也是「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義。」不過，民眾黨主席黃國昌9日卻在臉書上發文力挺免費營養午餐政策，兩人立場似乎有分歧。對此，民進黨立委鍾佳濱表示，意見不一都可以討論，但重點是施政要負責任，有多少財源就做多少事情、說多少話。

鍾佳濱表示，台北市長蔣萬安與前任台北市長柯文哲看法不一樣，這當然可以理解；同樣的，現任民眾黨主席黃國昌因為要參選新北市長，他看法與柯文哲不同這也可以理解。重點在於，國家政府能做多少是來自財政用在刀口上、有先後順序。

鍾佳濱指出，台北市財源充沛，不論是蔣萬安還是柯文哲想做什麼，其實都不難做到。至於新北市人口是全國最多，要推動這樣的政策需要更完整的評估。民眾黨前後任主席看法不同、台北市前後任市長意見不一，這些都可以討論，但重點是施政要負責任，有多少財源就做多少事情、說多少話。他強調，營養午餐、地方政府財政等各式各樣公共政策的支出，執政者要負責，呼籲在野黨不要輕忽行政機關所承擔的財政責任，應秉持負責任的財政規劃與執行。

