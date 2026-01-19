柯文哲酸免費午餐「騙選票」 蔣萬安：精打細算才是台北日常

（政治中心／綜合報導）前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲近日評論台北市推動的「國中小營養午餐免費」政策，直言這是「民粹政治」、「騙選票非常有用」，相關說法引發外界討論。對此，台北市長蔣萬安 今（19）日受訪回應，強調市府推動政策的核心出發點，在於照顧孩子營養與減輕家庭負擔，而非政治操作。

圖／前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲評論北市「國中小營養午餐免費」政策，現任市長蔣萬安進行回應。（翻攝 Facebook）

蔣萬安表示，柯文哲對公共政策一向有其個人看法，「對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」他強調，北市推動營養午餐免費，最重要的目的，是希望孩子在成長關鍵階段，能夠「吃得營養、吃得安心」，同時也讓家長在生活壓力上獲得實質協助。

蔣萬安進一步指出，外界常認為台北市家庭可支配所得相對較高，但實際上，台北市同時也是全台物價與生活成本最高的城市之一，「在光鮮亮麗的背後，其實是每個家庭精打細算的日常」。他表示，市府希望透過營養午餐免費政策，避免孩子因家庭經濟條件不同，在學校餐桌上產生差異或心理壓力。

針對外界質疑政策是否帶有選舉考量，蔣萬安重申，市府在政策推動過程中，持續蒐集各界意見，也感謝許多市民與專家提供建議與支持，後續將依實際執行情況滾動檢討，確保政策真正回應市民需求。

北市府表示，營養午餐免費政策已陸續在校園實施，市府將持續關注學生營養品質與執行成效，作為後續教育與社會福利政策調整的重要參考。

