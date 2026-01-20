柯文哲酸北市免費營養午餐「騙選票」 黃瀞瑩喊「營養縮水」 3點呼籲給市府

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲近日開酸台北市長蔣萬安推動國中小營養午餐免費政策是在騙選票，引發外界熱議。民眾黨台北市議員「學姊」黃瀞瑩也發文喊「制度越是完善，才不會出現『免費背後是營養縮水』」，並對市府提出提出三點呼籲及提醒。

黃瀞瑩表示，已經有家長告訴她，營養午餐免費後「品質」會不會被忽略？也有家長認為，未來有沒有可能排擠其他教育資源？自己現在要談的不是政治，而是政策，認為首都扮演著全台政策領頭羊的角色，蔣萬安市長的態度，將影響政策的執行，因此市府必須更負責任的向市民保證「營養午餐不只免費，也會讓家長、孩子免操心品質與資源排擠問題」。

黃瀞瑩也提出三點對市府的呼籲及提醒，包含提出負責任的預算規劃與評估，確保教育經費零排擠。擬定餐費訂價與調整機制，確保午餐品質；優先使用國產、在地食材。強化食農教育、落實食材可溯源與登錄機制，避免高鈉、高熱量加工食品，逐步增加友善環境與動物福利之食材；改善第一線廚工待遇，確保營養師人力，通盤檢視校園廚房設施、設備是否老舊需汰換。直呼免費不等於免操心，市府應該讓供餐制度健全，才能讓家長更放心。

