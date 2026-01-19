柯文哲酸營養午餐免費「騙選票」 滿志剛：全國具高度共識的好政策

台北市松山信義區市議員擬參選人滿志剛表示，好的政策、做對的事，就應該繼續堅持下去。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

台北市長蔣萬安日前宣布推動國中小營養午餐全面免費，卻遭民眾黨前主席柯文哲批評「民粹政治」、「騙選票」。對此，台北市松山信義區市議員擬參選人滿志剛今（19）日表示，透過全面免費的機制，能讓許多民眾感受到公平與被國家照顧。這項由蔣萬安市長率先推動，全國各縣市跟進的政策，已經成為全國具有高度共識的福利政策。

滿志剛表示，過去，「補助弱勢」的營養午餐，常常導致領取補助的學生被標籤化、受到同儕壓力，更讓家庭狀況被周知，其實對孩子的成長非常不利，全面免費不只能夠減輕家長孩童壓力，還能保護弱勢學童的自尊。

滿志剛指出，排富的免費營養午餐，很可能有「社福邊緣戶」的問題發生，可能因為薪水調漲多賺了幾百塊錢，就意外被剔除資格，瞬間失去每月數千元的午餐全額補助。

滿志剛說，隨著通膨、物價上漲，育兒成本上升讓少子化的問題日趨嚴重，營養午餐全面免費也已經納入「國家養」政策的一環，直接降低家庭的經常性支出，作為鼓勵生育的配套措施。

滿志剛強調，有許多辛勤納稅的民眾，繳稅越來越多，但卻沒有實際拿到受惠的福利政策，透過全面免費的機制，也能讓許多民眾感受到公平與被國家照顧。而這項由蔣萬安市長率先推動，全國各縣市跟進的政策，已經成為全國具有高度共識的福利政策，好的政策、做對的事，就應該繼續堅持下去！「我也認為這才是公平正義與進步的方向！」

