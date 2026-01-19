柯文哲酸營養午餐政策是騙票 吳子嘉反問國家做的哪一個政策不是在騙選票

民眾黨前主席柯文哲日前批評營養午餐免費政策是「民粹騙票」，吳子嘉反問，你柯文哲過去做的每一件事情除了騙選票，還騙鈔票。（攝影／民眾黨官方粉絲社團）

民眾黨前主席柯文哲18日再度「火力全開」，他先說大罷免32比0，很多人為了救柯文哲而出門投票，「國民黨不要太高估實力。」接著提到台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費是在「騙票」。

柯文哲抨擊蔣萬安營養午餐政策在騙選票

柯文哲對著鏡頭說，「完全營養午餐你知道基本上他就是一個民粹的政治…這大家都曉得，聽說....好啦，我也知道你要騙選票啦！因為羊毛出在羊身上嘛！」

氣的國民黨議員秦慧珠回應柯文哲，「這句話非常的尖酸刻薄不厚道，而且我覺得站在藍白同陣營的角度，柯文哲也不識大體，請柯文哲自重，站在藍白合的大前提下，不要嘴賤隨便亂講話。」

「你去虧蔣萬安幹嘛？秦慧珠講的好，這嘴巴太賤，你以為你還在當台北市長？沒有嘛。」媒體人吳子嘉在直播時說。

吳子嘉說柯文哲是打不過蔣萬安的

吳子嘉說，「你柯文哲不去秤一秤自己斤兩？在我們政治圈本身是有份量的，有階層的，賴清德民調40％、下滑了， 陳亭妃就冒出來了，見你病，要你命，柯文哲你這個小咖，你就是根本打不過蔣萬安，你去碰蔣的結果就是自己受傷，不自量力。」

他認為，柯文哲從土城出來開始，沒有講過一句話、或一個有意義發言，對台灣進步有幫助，「然後開始罵人。」

吳子嘉虧柯文哲過去「騙選票」還「騙鈔票」

吳子嘉還抨擊國民黨現任副主席蕭旭岑替柯文哲緩頰「出於善意」 ，「被人家罵了，還緩頰」、「你是他肚子裡的蛔蟲？你怎麼知道他善意惡意？」他喊話說「蕭旭岑你太老實了，柯文哲 他沒有善意啦，我跟你講。」

「我跟柯文哲將近10年以上的交往，他的善意還是惡意我非常清楚，柯文哲這個人除了當醫生的時候是有善意的，他對病人非常好，專業對病人以外，搞政治的時候，我從來沒有看過他有任何一丁點善意，是一個很低級的貨色。」

對於營養午餐，吳子嘉反問柯文哲，「國家做的哪一個政策不是在騙選票？我問你。」他說「你柯文哲過去做的每一件事情，你除了騙選票，還騙鈔票嘛。」吳子嘉忍不住笑場說「你騙鈔票結果被抓。」

