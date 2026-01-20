柯文哲酸蔣萬安免費營養午餐騙選票 「學姊」黃瀞瑩加碼質疑政策不全

「學姊」黃瀞瑩監督台北市營養午餐免費政策。資料照，陳祖傑攝



民眾黨創黨主席柯文哲上周末出席黨內活動，諷刺台北市長蔣萬安的營養午餐免費政策是「民粹政治」拿來騙選票，引起藍營不滿，不少人關切藍白關係是否有變化，綽號「學姊」的民眾黨台北市議員黃瀞瑩見狀也跳出來說，已有家長擔憂營養午餐品質是否被犧牲，或排擠其他教育資源，為此，她提出三點看法。

黃瀞瑩19日在臉書上提到，針對台北市將推行的營養午餐免費政策，已經有家長擔憂營養午餐品質會不會被忽略？另有家長疑問，未來有沒有可能排擠其他教育資源，而她認為，制度愈完善，才不會出現「免費背後是營養縮水」的狀況發生。

黃靜瑩表示，首都扮演著全台政策領頭羊的角色，市長的態度將影響政策的執行，因此，蔣萬安團隊必須更負責任的向市民保證營養午餐不只免費，不會發生品質與資源排擠問題。

她提到3點呼籲與提醒，強調免費不等於免操心，市府應該讓供餐制度健全，才能讓家長更放心。

一、提出負責任的預算規劃與評估，確保教育經費零排擠。擬定餐費訂價與調整機制，確保午餐品質。

二、優先使用國產、在地食材。強化食農教育、落實食材可溯源與登錄機制。避免高鈉、高熱量加工食品，逐步增加友善環境與動物福利之食材。

三、改善第一線廚工待遇，確保營養師人力。通盤檢視校園廚房設施、設備是否老舊需汰換。

