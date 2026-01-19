柯文哲酸蔣萬安騙選票 藍議員反嗆「藍白合絆腳石」：不要嘴賤

國民黨議員秦慧珠今（19日）批，柯文哲說法非常尖酸刻薄，奉勸他不要嘴賤、胡說八道，否則將成藍白合最大的絆腳石。（資料照／鄒保祥攝）

台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免費，民眾黨前主席柯文哲昨酸是「騙選票」。國民黨議員秦慧珠今（19日）則反批，這種說法非常尖酸刻薄，奉勸柯文哲不要嘴賤、胡說八道，否則將成藍白合最大的絆腳石。

柯文哲昨出席「松信夥伴見面會」，針對營養午餐免費政策，他說「基本上就是民粹政治」，若要這麼做，便要說是降低負擔、鼓勵民眾生小孩，但這個理由聽也知道是「騙選票」，若是要重新分配社會財富，並非特別有意義。

對此，蔣萬安今出席信義區里長座談受訪時表示，柯文哲對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？推動營養午餐免費，主要是希望讓孩子好，希望每一個孩子都不會因為自己的家庭或是狀況，在餐桌上感受到不同。

廣告 廣告

蔣萬安表示，台北市家庭所得高，但台北也是物價和生活成本最高的城市。所以在光鮮亮麗的背後，都是精打細算的日常。因此才推動營養午餐免費，這段期間也感謝各方建議及支持。

秦慧珠受訪時則說，柯文哲這番話非常尖酸刻薄、不厚道，且站在藍白同陣營的角度，柯文哲也是不識大體。因為其他的縣市，包括白營縣市首長候選人，都以蔣萬安的政策為範本，難道柯文哲要把那些實施營養午餐免費的縣市首長開除嗎？要撤銷那些將其當作政見的候選人提名嗎？

「柯文哲做不到，就表示是耍嘴皮子。」秦慧珠說，柯文哲連自家的候選人都不支持前黨主席的政策及隨意批評，柯文哲怎麼有臉再去批評蔣萬安？她呼籲，今年是重要的選舉年，請柯文哲自重。在「藍白合」的大前提下，不要嘴賤、隨便亂講話。

秦慧珠也提及，尤其柯文哲也不要說反罷免是所有的人要救他。大家是基於理念，才反對民進黨發起大罷免，是認為不正當、不正確，在政治判斷、行政資源上是浪費，而不是為了柯文哲。

秦慧珠反問，難道所有去投大罷免反對票的人，都是喜歡柯文哲、認定其無罪嗎？柯文哲未免也太自大了，她完全沒辦法接受。請柯不要再這樣胡說八道，未來藍白合柯文哲恐會成為最大的絆腳石。



回到原文

更多鏡報報導

開酸蔣萬安？柯文哲：營養午餐免費是騙選票、喝鮮奶政策沒意義

營養午餐免費「六都僅新北未跟進」 蘇巧慧允諾：未來不只免費還要提升品質

新北未跟進營養午餐免費 侯友宜：等於吃掉1年特教經費

小草醫學生「亂開砲」醫界震怒！黑歷史全遭起底 校方強硬回覆了