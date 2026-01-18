柯文哲酸藍營別高估自己：很多人為「救阿北」才投反罷免

民眾黨創黨主席柯文哲18日出席「松信夥伴見面會」。（袁茵攝）

民眾黨創黨主席柯文哲今（18日）到北市參加民眾黨舉辦的「松信夥伴見面會」，替台北市小雞們輔選，並表達若候選人有需要支援，自己就會配合幫忙輔選。柯文哲也談及在看守所的故事，認為要不是大罷免32比0，不然自己還在裡面，並覺得很多人是為了把他救出來才去投票，因此「國民黨不要太高估自己的實力了」。

民眾黨18日下午舉辦「2026松信夥伴見面會」，包括柯文哲、黨主席黃國昌、台北市議員張志豪及林珍羽，還有有意挑戰市議員選舉的許甫、吳怡萱皆到現場。被問到此次北市不推市長候選人，會不會擔心現有議員席次受影響？柯文哲表示，這次已經是保守提名，六個選區每區只提名一個，所以集中力量輔選，「應該他們個人再努力一點，他們就會上了」。

至於柯文哲幫忙輔選的規劃為何？柯文哲指出，「我們不是生產我們能夠生產的東西，而是應該要生產大家需要的東西。」至於候選人需要他怎麼支援，自己就配合幫忙，這樣會比較符合實際選戰需要。

媒體追問，民眾黨是否未推台北市長選舉人選？柯文哲表達這題要給黃國昌回答戰略規劃。黃國昌提及，這牽涉到國民黨彼此間的合作，等到共同政見提出以後，兩黨會針對2026有共同理想、願景跟目標簽政黨協議。

黃國昌說明，而政黨協議第一條，民眾黨建議是「現任者優先」，如果國民黨也採納的話，包括基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等，民眾黨也會遵守其協議，至於政黨協議的具體內容，就等兩黨一起坐下來談，這並非任何個人可決定。

而柯文哲於致詞時也提到在看守所的故事，笑稱有一名管理員看見他就喊「阿北加油」，講完沒多久就開始哭，讓他心裡想說「我需要被人家安慰，結果現在還要安慰你」。

柯文哲透露，該管理員於726大罷免時，每30分鐘就跟他講一次進度，「我不想聽都不行！」不過自己最後還是活著回來。此外，柯也認為，要不是大罷免32比0，不然自己現在還在裡面，「謝謝那天有去投票的人，我相信很多人都是為了把阿北救出來才去投票，我的意思是說，國民黨不要太高估自己的實力了」。

