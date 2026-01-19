柯文哲酸「免費營養午餐騙選票」 北市府：高虹安、張啓楷也支持

前台北市長柯文哲批評營養午餐免費政策是為了騙選票。（資料照片／張哲偉攝）





台北市長蔣萬安日前拋出營養午餐免費政策，基隆、台中、高雄等縣市也陸續跟進。但前台北市長柯文哲昨（18日）狠批，此舉基本上就是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助，蔣萬安力推的「生生喝鮮奶」政策也是「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義。」北市府對此則回應，樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包括民眾黨籍的新竹市長高虹安、立委張啓楷等人也認同。

柯文哲昨表示，營養午餐免費政策沒有排富，違反社會福利偏向弱勢，基本上就是民粹政治。如果要這樣做，就要說此舉是為了鼓勵民眾生小孩，讓生小孩負擔變低，「聽一聽，我也知道你在騙選票，但好啦，可以接受」，政策不是特別有意義。且營養午餐若不用錢，大家就不會珍惜，督導的力道也會變弱。

至於蔣萬安力推的「生生喝鮮奶」政策，也被柯文哲酸「只是騙選票」，給小孩子10點喝牛奶、12點就吃不下飯了，沒有實際上的意義。

然而，民眾黨籍新竹市長高虹安已經跟進營養午餐免費政策，同黨黨員張啓楷也以此作為當選嘉義市長的承諾，針對柯文哲的批評，北市府副發言人魏汶萱表示，市府最關心的就是給孩子充足營養、減輕家庭養育負擔，樂見各界對營養午餐免費政策的支持，並點名高虹安及張啓楷等人也都認同。（責任編輯：卓琦）

