柯文哲酸：國民黨不要太高估他的實力

[NOWnews今日新聞] 民眾黨今（18）日於台北市舉辦「松信區夥伴見面會」活動。民眾黨創黨主席柯文哲分享在土城一年多的生活，曾在監獄裡曾想過「會不會死在裡面」，更直呼「要不是大罷免 32：0，我應該還在裡面。」他也感謝當天出門投票的人，直言「國民黨不要太高估他的實力。」

柯文哲致詞時表示，這一年讓他重新反省自己，也被許多人問到「在土城進修一年到底在幹嘛」。他說，自己原本計畫寫四本書，同時動筆，但多數都還沒寫完整；其中一個重要想法，是把過去擔任台北市長的經驗，整理成一套完整的SOP（標準作業流程），讓未來不論誰接手，不必再從頭摸索。

柯文哲指出，不只是地方政府，從中央黨部到地方黨部、立法院黨團，都應該建立清楚的SOP，包括行政流程、選舉運作，甚至辦公室報帳的細節。

談到土城生活，柯文哲也分享許多細節。他表示，自己曾與9位室友同住，每個人都有精彩故事，無論是同車出庭的人，或是管理員，都讓他留下深刻印象。他形容監獄是24小時運作的系統，除了正常上班的主任管理員，其他人幾乎都是輪班制。有管理員第一次見到他時，一開口就說「阿北加油」，講完還忍不住哭出來，最後反而變成他在安慰對方。

柯文哲也提到7月26日大罷免投票當天，管理員幾乎每30分鐘就來回報進度，「不想聽也不行」，他笑說，那時只訂報紙，但《自由時報》實在看不下去，《中國時報》字太大、內容偏少，最後還是選擇《聯合報》，因為副刊與國際新聞較多。

柯文哲也分享一段與年輕獄友相處的經歷。柯文哲說，曾遇到一名26歲、來自馬來西亞的年輕人，身無分文、無法聯絡家人，被騙來台灣賣燕窩，最後卻成了車手。對方長期焦慮，他乾脆在監獄裡當起「心理醫生」。

柯文哲坦言，一天24小時，愁眉苦臉也是過，不如換個心態。剛出來時，一度不太會講話，也出現人群恐懼感，晚上則由妻子陳佩琪帶他到中正紀念堂走走，感受自由的空氣，「最後還是活著回來。」

柯文哲也直言，在監獄裡曾想過「會不會死在裡面」，一審可能關19個月，判決後還可能再關。他質疑，羈押理由的法律基礎是否應該更充分討論後再決定，「要不是大罷免 32：0，我應該還在裡面。」他也感謝當天出門投票的人，直言「國民黨不要太高估他的實力。」

