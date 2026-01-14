柯文哲酸「美積電」是政治籌碼...吳誠文專訪回擊「那是話術！他沒有我聰明」周玉蔻還原對話：電機博士、大學校長，這位國科會主委的氣魄果然不一樣

近日因台美關稅將進行總結，外界關注的稅率調降至15%，與日韓同調，不過關於「美積電」謠言再起，尤其前民眾黨主席柯文哲質疑台積電加碼在美設廠是交出政治籌碼，引發爭議。資深媒體人周玉蔻指出，國發會主委吳誠文今（14日）上電台專訪回應此事為「在野話術」，實際上赴美投資是擴張台灣實力，且先進製程留在台灣也是政府與台積電董事會的共識，他也在節目上直呼：「他沒有我聰明。」

周玉寇提到，台美關稅談判底定前夕，柯文哲又嘴台積電變美積電，吳誠文今早接受《新聞放鞭炮》節目專訪時回應：「他那只是話術啦。」

關於台積電擴大赴美投資，周玉蔻指出，吳誠文訪談中強調，是擴張台灣的實力，政府和業者組織國家隊開展，由台積電主導赴美國建設產業園區，應美方邀請、客戶需求，何其難得？並說，「足以保障台積電技術領先競爭者5到10年，甚至10到20年。」



周玉蔻表示，吳誠文自台大電機系畢業、留學美國得到博士學位，回台在學術界擔任過清華大學、成功大學副校長和台南科技大學校長，與科學園區和科技業界互動熟悉，他信心十足保證，台積電技術不會外流，且先進製程留在台灣不是問題。



周玉蔻也說，國科會構想的台灣版的Chatgpt或Gemnei、MetaAI，吳誠文表示政府各部會已經整合成功，由數發部主責相關部門及資策會等推動，名稱會「再好好想想」。



對於台灣運動員權益，周玉蔻表示，少棒投手出身的吳誠文對此樂觀表示，與運動部已達成共識，透過科技加強運動產業化，解決運動員受傷和年紀的問題。



周玉蔻也說，當她問及是否會害怕反對黨的批判，尤其柯文哲智商那麼高，怎麼辦？吳誠文則笑著說，「他沒有我聰明⋯⋯」，接下來停頓一下不說了。她問，「智商比他高？人家是醫生耶？」而吳誠文回應「我只是不做而已⋯⋯。」



周玉蔻列出訪問原文：



主持人：所以你很聰明啊。那講反面的就是不聰明的啊。喔好，所以你說柯文哲不聰明？



吳主委：他沒有我聰明，我可以這樣講。



主持人：真的還假的，你今天這是新聞欸，他157欸智商，你呢？



吳主委：我不好意思講啦，我不好意思講。



主持人：你的智商超過157喔？



吳主委：我不好意思講。



主持人：人家（指吳）小時候做投手，然後做了後來台大電機，現在是博士還做過校長，你確實⋯⋯，人家（柯）是醫生，你又沒當過醫生？



吳主委：我、我只是不想當而已。



對此，周玉蔻稱讚，「電機博士、大學校長，這位國科會主委的氣魄果然不一樣！哈哈，這是今天專訪經典。」



關於AI基本法，周玉蔻提到，吳主委雖然不爽立法院藍白通過的版本，也決定依法執行，法中給予業者的彈性空間十分重要，他已經向行政院長卓榮泰報告依法成立AI策略委員會。

(圖片來源：周玉蔻臉書、三立新聞網、新聞放鞭炮)

