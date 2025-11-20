柯文哲醫師資格差點不保？陳佩琪揭他正「忙上課」：我特別告誡這5字要牢記

前民眾黨主席柯文哲在交保後，妻子陳佩琪時常分享他的生活動態，陳佩琪今（20）日再於臉書發文表示，柯文哲最近除了在忙學習AI以外，也在忙著上醫學有關的課程，好維持醫師資格，她更向柯文哲說「綠能你不能要牢記在心」，讓柯點頭如搗蒜，對她的說法極為認同。

陳佩琪表示，柯文哲出來後常吹牛說他很耐關、不投降，都是拜從小患有「自閉症的兄弟」亞斯伯格症所賜，不喜生活享受，習慣平淡過日子，還說在裡面看了很多書， 學問功力大增；不久前他買了套AI軟體，常常在書房用一用， 就跑出來跟她說「AI太好用了，我也給妳買一個，妳學問就會大大增加」，聽起來像在暗示她學問不夠。

廣告 廣告

陳佩琪說，小草關心柯文哲最近在忙什麼？拍片、運動、健身、開會、見見老朋友，此外還有一個較不為人知的，就是忙著上醫學有關的課程，他被關1年，幸好9月初有出來，不然整年外專都沒學分，外專資格是岌岌可危。



陳佩琪提到，有天醫學會結束，柯文哲提到他認識一位醫生，沒做多久就去從政了，這位醫師跟柯分享，他都趁出國參訪時，順便去辦在那裡的醫學會簽名拿學分，所以都保有醫師證書的資格，讓柯文哲好生羨慕，但她說「人家可以你不行，『綠能你不能』要牢記在心！」並稱柯文哲對此點頭如搗蒜，對她的說法極為認同。

陳佩琪說，柯文哲也努力補足這一年資訊的落差，除了混在AI領域外，其他就最喜歡在Youtube上看看這一年來發生、但他不知道的事，像最近他在看民眾黨主席黃國昌的一段演講，提到「賴清德上任後就對國民黨立委來個大罷免，然後把民眾黨主席抓去關，這就是為什麼小草痛恨民進黨達9成以上、為什麼在野要攜手合作、共同監督政府，這不就是民進黨和賴清德逼出來的嗎？」

陳佩琪表示，她也向柯文哲「吹牛」，稱他不在的這一年，自認寫得最傳神的是這段，「去年總統大選後、520前總統交接的空檔，先生最常跟我講的是『 總統當選人怎麼都還沒來找我們在野黨談合作啊？』他講還不止一次，過一段時間後又會再問一次，「 賴清德怎麼還沒來找在野黨協商啊？」或許他還不知道賴清德是怎麼樣的人吧， 一次又一次， 一次又一次， 果然不久就被當成被消滅的對象，被抓去關了。」

更多風傳媒報導

