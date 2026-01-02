柯文哲重回民眾黨決策？拜會傅崐萁喊「藍白合」加油

民眾黨前主席柯文哲（左）、國民黨立院總召傅崐萁（右）。（圖／東森新聞）





民眾黨前主席柯文哲於今（2）日上午8時現身立法院，參與黨團晨會後，隨即與黨團幹部共同舉行「新年新氣象，眾人作夥拚」記者會。柯文哲在會中特別向國民黨及民進黨兩黨立委發出呼籲，強調《人工生殖法》作為一項重要民生法案，應超越黨派之爭。

柯文哲：「太陽花學運時我曾爬進去，那次以後，我再也沒有進過立法院」。睽違已久，民眾黨前主席柯文哲再次現身立法院，此行旨在遊說代孕法案，並拜會各黨團。

藍營一見柯文哲，似乎將法案擱置一旁。國民黨立院總召傅崐萁緊握柯文哲的手，強調在野勢力團結的重要性。



傅崐萁高喊：「柯主席！加油！藍白合加油！」



傅崐萁更對柯文哲說：「柯文哲主席，『滿血』回歸啊，劫後餘生啊，劫後餘生啊！走政治，沒揹兩三條不會『大尾』」。接著，傅崐萁向柯文哲報告藍白合作所通過的法案，柯文哲則在一旁專心聆聽，時而托腮，時而寫筆記。



至於後續如何深化合作，柯文哲期盼能繼續共同推動法案，但他話鋒一轉，提起個人經歷。柯文哲：「民眾黨優先法案應該會過，但結果因為本人去『坐牢』一年，你知道有什麼心得嗎？心得就是：心存善念，盡力而為。但是我跟大家講，心存善念很困難，因為你每天都被修理、被關在那」。



柯文哲此番「大動作」，似乎是向外界宣示他重回民眾黨決策核心，並展現自身的重要性。柯文哲直言：「我越關鍵，被抓進去關的機會越高」。



柯文哲陸續拜會藍營個別委員，而此行的重頭戲，則是預計會見民進黨團總召柯建銘。外界好奇，柯文哲此行究竟僅為推動法案而拜會立院黨團，抑或是宣告回歸政壇、擘劃未來選戰的起手式。



談及2028年總統大選，柯文哲表示：「要講2028？我還是那句話，2026年先過去再說吧」。



此外，隨著民眾黨「兩年條款」是否鬆動的議題浮現，各界也正密切觀察柯文哲的此次回歸，將為政壇帶來何種變數。

